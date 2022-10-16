"Unutmayla kuşatılmış hayatımız içinde varoluş bir mesele olarak karşımıza çıkmaz veya biz varoluşla karşılaşma meselesini tanımaksızın dünyayla olan bağlantımızı devam ettiririz. Hatırlama bize varoluş ufkunu açar."

İsmet Özel, yıllar önce Tahrir Vazifeleri'nde böyle yazmıştı...

Haklıydı.

***

Durmadan...Kendimizi, dünyadaki yerimizi, niyesi ve niçiniyle varoluşumuzu kavramak mümkün mü?, kesafeti dağıtmak olarak anlatıyor hatırlamayı...Yaşamak harala gürelesinin ve unutuşların kesafetini dağıtmak..." yani..."Kesafetin aldatıcı güvenini" bir yana bırakmaktır hatırlamak...Letafet...Kelimenin bağlarını düşünün...Latif, lütuf...Hoşluk, güzellik, iyilik, vd.Neden?ÇünküBelki"tır.

***

Hatırlama ve hafıza üzerine pazar günleri açtığım bahsi kapatacağımı sanıyordunuz belki...Hayır! Kaldığım yerden ilerlemek taraftarıyım..Hatırlama eylemini "diyerek küçümseyenleripistten alalım diye...Unuta unuta acıyı def edelim derkenbir hale gelebileceğimizi görmezden gelenleri bir kenara bırakalım diye...Hatırlamanın türlü çeşitli yönlerini tartışıp konuşmaya devam edeceğim.Ha şunu da ekleyeyim...Tahrir Vazifeleri'nde şunu vurgulayarak konuya giriş yapar Özel: "ve bir eğleşme mekânı olarak yalıtılabilseydi hatırlama da dahil olmak üzere bütün zihin etkinliklerimizi nesnelerde bitirirdik. Ama insan zihnî bir eğleşme mekânı değil, bir bağlantı mekânıdır.

***

O halde hatıraların bağlantı kurma becerisini nasıl küçümseyebiliriz?Üstelik; yaşamanın,hele uzun yaşamanın tatsız "cilveleri"de var.Hafızanın bizi yavaş yavaş terk edebildiğini de biliyoruz. Anestezi isteyenleri düşündürecek boyutta ibretlik bir hal:Hafıza kaybı...O haldekullanmaktan korkmamalıyız.Yaşadıklarımıza...Yani geriye doğru bakmak," değildir; hayata derinlemesine dalmaktır.