Adını koyalım artık...
Adalar Denizi'nde ( Ege) Yunanistan'la karşı karşıya değiliz!
Trakya sınırımızın öte yanında bildiğimiz şekliyle Yunanistan yok!
Karşımızda ABD var.
Yunanistan vitrindeki manzara...
Miçotakis vitrindeki manken...
***Yunan medyası önümüzdeki günlerde ülkelerinin Adalar Denizi'nde karasularını 12 mile çıkartacağını yazıp tartışıyor.
***Daha yakın zamanda ekonomik bakımdan iflasın eşiğine gelen Yunanistan silahlanmıyor, silahlandırılıyor.
***Hiçbir şey birdenbire olmuyor elbette...
***Aynı dönemde Türkiye'de yaşanan 15 Temmuz darbe ve işgal girişimi sarsıcı bir milat oldu.
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Çok yazdım...
Artık "Ukrayna-2" kıvamında bir ülkeye dönüştü Yunanistan.
Yeni paylaşım savaşları için sıçrama tahtası olsun isteniyor.
1914-1922 döneminden alışkanlıkları da var, malum.
Serinkanlılıkla dikkat edeceğimiz nokta işte burası...
Yunanistan'a üzerinden ABD ağırlığını kaldırıp atmaları için yardımcı olabileceğimiz bütün yolları denemeliyiz.
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NOT DEFTERİ
Bu insanlar yiyor, içiyor, gülüyor ve bütün dünyanın kendilerine ait olduğunu sanıyorlardı. ( NİKOS KAZANCAKİS / Günaha Son Çağrı )