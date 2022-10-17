Adını koyalım artık...

Adalar Denizi'nde ( Ege) Yunanistan'la karşı karşıya değiliz!

Trakya sınırımızın öte yanında bildiğimiz şekliyle Yunanistan yok!

Karşımızda ABD var.

Yunanistan vitrindeki manzara...

Miçotakis vitrindeki manken...

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Yunan medyası önümüzdeki günlerde ülkelerininyazıp tartışıyor.İlk önce Girit çevresi için bu kararın alınacağı sonra aşamalı olarak genişletileceği yazılıp çiziliyor.Bizim "savaş sebebi" sayacağımızı her fırsatta belirttiğimiz karar...Yunanistan bunu bugüne kadar yapmadı, yapamadı...Şimdi de "kendi başına" yapmaz, yapamaz.

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Daha yakın zamanda ekonomik bakımdan iflasın eşiğine gelen Yunanistan silahlanmıyor, silahlandırılıyor.Yunanistan tarafının işin sonrasını nasıl getireceği de hiç şüpheniz olmasın ki, ABD tarafından belirlenecek.

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Bosna krizi sırasında Yunanistan'ın Sırbistan ve Rusya'ya yakınlığı ABD ve NATO için problemdi.Sonra Yunanistan değişti; ekonomik çöküş, Almanya'ya teslim oluş...Ve çok ilginç bir şey daha...Avrupa ülkeleri içinde anti-Amerikanizm etkisinin en yüksek olduğu Yunan halkı doğrudan sol iktidar tarafından "" edildi. ( Hep böyledir; bu iş sol-sosyal demokrat partilere ihale edilir.)

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Aynı dönemde Türkiye'de yaşanansarsıcıbir milat oldu.Bunu bizler gündelik hayatın patırtısı içinde unutabiliriz ama ne devletimiz unutur ne de ABD unutturabilir.Saflar öyle belirlenerek bugüne gelindi.

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Çok yazdım...

Artık "Ukrayna-2" kıvamında bir ülkeye dönüştü Yunanistan.

Yeni paylaşım savaşları için sıçrama tahtası olsun isteniyor.

1914-1922 döneminden alışkanlıkları da var, malum.

Serinkanlılıkla dikkat edeceğimiz nokta işte burası...

Yunanistan'a üzerinden ABD ağırlığını kaldırıp atmaları için yardımcı olabileceğimiz bütün yolları denemeliyiz.

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NOT DEFTERİ



Bu insanlar yiyor, içiyor, gülüyor ve bütün dünyanın kendilerine ait olduğunu sanıyorlardı. ( NİKOS KAZANCAKİS / Günaha Son Çağrı )