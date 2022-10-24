"Öğretmenler odasına girince öğretmen arkadaşlarım hemen seslerini kıstılar, sonra sustular.

Zamanla Tanrı fikrinin unutulacağını, dinlerin zamanının dolduğunu konuşuyorlardı. Daha ilk tanıştıklarında gerici olduğuma kanaat getirdikleri için onları yargılayacağımı düşündüler.

Her günümüz böyle geçiyor...

Öğrencilerim de bir felsefe öğretmeninin 'Elhamdüllilah Müslümanım' demesine bir türlü akıl erdiremiyorlar. Herhalde nihilizmi yakıştırıyorlar bana...

Okullarımızdaki durum bu."

***

Bizim "okumuşlar"ımız hiç değişmiyor işte!Gülünç ama hepsine "bilgin" gözüyle baktıkları Batılı sıradan bir ateistin bile kalkışmayacağı kadarHa! Bu köpüğün altında ne var derseniz?Çamur...Yaniarzusu var.Ülkesinden nefret ve tiksinti var.Baştan ayağa sınıfsal bir çırpınış...Bu öğretmenlerin yetiştirdiği çocukları düşünün...Geçenlerde bunlardan biri twitter'da "beyni hurafelerle böceklenmiş çocuklarınızı eğittiğimiz için bize minnet duymalısınız" diye yazmıştı.Öyle de küstah bir kibir...

***

Yıllardırüzerineyazıp duruyorum.Daha da yazarım.Hiç geçmiyor çünkü...Bir vakit genç bir adam yazılarımı yazdığım çay bahçesinde "müsaitseniz bir şey sorabilir miyim" demişti.Sonra karşımdaki sandalyeye tedirgin biçimde oturup "diye sormaz mı?Tam bu sözler, eksiği fazlası yok...Gülmüştüm.Bizim koskoca edebiyat eleştirmenlerimizin de okurlarındannin koyu bir Ortodoks olduğunu saklamaları aklıma gelmişti."Din hayatın ta kendisi değil mi, seni ne rahatsız etti?" dedim.Sıkıldı çocuk tabii, nedenini kendi de bilemiyordu. Gördüğü eğitim bu tepkisini neredeyse "" haline getirmişti.

***

Şimdi küreselci ideolojiden de destek alıyorlar ya...

Rahatça atıp tutuyorlar:

Dinlerin zamanı doluyormuş... muş...

Demek ki, yakında yaşayıp göreceklerine çok şaşıracaklar!

***



AYNA

Toz, göğe de yükselse, yine de tozdur. ŞİRAZLI SADİ