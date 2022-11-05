Ara ara sormakta fayda buluyorum...
Gerçekten antik çağ Yunanlılarının, karısı Hera'yı sürekli aldatan Zeus'a veya köpüklerden doğan güzellik tanrıçası Afrodit'e tapındıklarına inanıyor musunuz? (Kronos'un kestiği babasının penisi denize düşünce köpürüp Afrodit olmuş!)
Ama aynı toplumda Anaksimenes, Tales, Sokrates, Aristoteles, Platon falan da var...
Bu "hikâye" neden, niçin bize musallat edildi diye sormanın zamanı gelip geçmedi mi?
Aslında bu soru, bütün toplumların mitolojileri için sorulmalı...
Mitolojiler, neyin nesidir?
***Kemal Bey kendi seçmenini aptal yerine koymaya bayılıyor...
***Zil çaldı...
***Dün Kerem Alkin dostumuz yazdı...
***TRT 2'de Edebi Sofralar belgeselini izliyor musunuz? Pazartesi günleri saat 19.00'da.
***Ataşehir'de Afyon Kahvaltı... Bal, kaymak tahmin edebileceğiniz gibi, sucuk tabii ki enfes. Bir kez bunu yerseniz, bir daha endüstriyel market sucuğunu ağzınıza koymazsınız! Fakat peynir tabağında bir Bergama tulumu var ki, tarifi imkânsız bir lezzet. Mekân biraz sıkışık fakat idare ediyor insan. Ya fatura? O konuya hiç girmesek mi? Peynir, zeytin gibi temel kahvaltılıklar dahi yakında lüks tüketim sınıfına girecek zaten.