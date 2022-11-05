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HAŞMET BABAOĞLU
05 Kasım 2022, Cumartesi HAŞMET BABAOĞLU

Cumartesi notları: Alışkanlık işte!

Ara ara sormakta fayda buluyorum...
Gerçekten antik çağ Yunanlılarının, karısı Hera'yı sürekli aldatan Zeus'a veya köpüklerden doğan güzellik tanrıçası Afrodit'e tapındıklarına inanıyor musunuz? (Kronos'un kestiği babasının penisi denize düşünce köpürüp Afrodit olmuş!)
Ama aynı toplumda Anaksimenes, Tales, Sokrates, Aristoteles, Platon falan da var...
Bu "hikâye" neden, niçin bize musallat edildi diye sormanın zamanı gelip geçmedi mi?
Aslında bu soru, bütün toplumların mitolojileri için sorulmalı...
Mitolojiler, neyin nesidir?

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Kemal Bey kendi seçmenini aptal yerine koymaya bayılıyor...
Niçin İngiltere'deymiş? Şöyle açıklamış: "Çünkü temiz para getirecekmiş oradan..."
Bunu resmen söylemiş yahu!

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Zil çaldı...
TV yayınındaki bozulmayı düzeltmek için gelmişler.
Televizyon izlemek artık eski bir hayat tarzı.
Bu alışkanlığın sonuna pek az kaldı.

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Dün Kerem Alkin dostumuz yazdı...
Yeni Küresel Riskler Raporu'nda "İklim değişikliği" ilk kez 1. sıraya çıkmış.
Peki 2. sırada ne var dersiniz? Jeopolitik risk algısı diyorlar kibarca. Türkçesi, büyük savaşların çıkma tehlikesi...
Bana sorarsanız olay şu...
Küreselci merkez iklim meselesini ilk sıraya çekmiş. (Aman ha, adamlar bir pandemi daha sararlar başımıza, iyisi mi, iklimi ciddiye alıyormuş gibi yapalım!)
Devletler de bir nevi direniyorlar; "Bizim hegemonya meselelerimiz var, siz bekleseniz daha iyi olur" havasındalar.

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TRT 2'de Edebi Sofralar belgeselini izliyor musunuz? Pazartesi günleri saat 19.00'da.
Ben TRTİzle uygulamasından takip ediyorum. Geçen haftaki bölümde Mario Levi, Abdülhak Şinasi sofralarını ne güzel anlattı.
Galiba Şinasi okuma vaktim geldi.

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Ataşehir'de Afyon Kahvaltı... Bal, kaymak tahmin edebileceğiniz gibi, sucuk tabii ki enfes. Bir kez bunu yerseniz, bir daha endüstriyel market sucuğunu ağzınıza koymazsınız! Fakat peynir tabağında bir Bergama tulumu var ki, tarifi imkânsız bir lezzet. Mekân biraz sıkışık fakat idare ediyor insan. Ya fatura? O konuya hiç girmesek mi? Peynir, zeytin gibi temel kahvaltılıklar dahi yakında lüks tüketim sınıfına girecek zaten.

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