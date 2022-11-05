Ara ara sormakta fayda buluyorum...

Gerçekten antik çağ Yunanlılarının, karısı Hera'yı sürekli aldatan Zeus'a veya köpüklerden doğan güzellik tanrıçası Afrodit'e tapındıklarına inanıyor musunuz? (Kronos'un kestiği babasının penisi denize düşünce köpürüp Afrodit olmuş!)

Ama aynı toplumda Anaksimenes, Tales, Sokrates, Aristoteles, Platon falan da var...

Bu "hikâye" neden, niçin bize musallat edildi diye sormanın zamanı gelip geçmedi mi?

Aslında bu soru, bütün toplumların mitolojileri için sorulmalı...

Mitolojiler, neyin nesidir?

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Kemal Beybayılıyor...Niçin İngiltere'deymiş? Şöyle açıklamış: "Çünkü temiz para getirecekmiş oradan..."Bunu resmen söylemiş yahu!

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Zil çaldı...TV yayınındaki bozulmayı düzeltmek için gelmişler.Bu alışkanlığın sonuna pek az kaldı.

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Dün Kerem Alkin dostumuz yazdı...'ndailk kez 1. sıraya çıkmış.Peki 2. sırada ne var dersiniz?diyorlar kibarca. Türkçesi, büyük savaşların çıkma tehlikesi...Bana sorarsanız olay şu...iklim meselesini ilk sıraya çekmiş. (Aman ha, adamlar bir pandemi daha sararlar başımıza, iyisi mi, iklimi ciddiye alıyormuş gibi yapalım!)de bir nevi direniyorlar; "Bizim hegemonya meselelerimiz var, siz bekleseniz daha iyi olur" havasındalar.

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TRT 2'debelgeselini izliyor musunuz? Pazartesi günleri saat 19.00'da.Ben TRTİzle uygulamasından takip ediyorum. Geçen haftaki bölümde Mario Levi,ne güzel anlattı.Galiba Şinasi okuma vaktim geldi.

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Bal, kaymak tahmin edebileceğiniz gibi, sucuk tabii ki enfes. Bir kez bunu yerseniz, bir daha endüstriyel market sucuğunu ağzınıza koymazsınız! Fakat peynir tabağındaMekân biraz sıkışık fakat idare ediyor insan.Peynir, zeytin gibi temel kahvaltılıklar dahi yakında lüks tüketim sınıfına girecek zaten.