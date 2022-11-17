Balkondaki saksılarımı birer birer elden geçirdim; biraz muz kabuğu suyu, biraz kahve telvesiyle besledim topraklarını...

Dereotları, maydanozlar, fesleğen, nane...

Kuzukulaklarını tattım; tabiat bu kez içlerine ekşi katmayı unutmuş muydu ne!

Fakat bu on beş dakika bana iyi geldi.

Haber ajanslarının zihnime yığdığı ağırlık bir süreliğine hafifledi.

***

Uzun süre de öyle olacak...Hani ne demişti Biden?"Enflasyon, Irak Savaşı yüzünden büyük bir probleme dönüştü. Pardon, Ukrayna Savaşı. Tam şu sıra Irak'ta ölen oğlumu düşünüyordum da!" Neresinden tutsan, eğri...Hangi cümleye baksan, yanlış...Ama haberlere bakıyorum...

***

Ama aradaatladık...Batı medyası özellikle görmezden geldi; "Neden görmezden geldi?" diye sorarsak, ilginç cevaplara ulaşırız.Musk, Bali'deki işadamlarının yoğunlukta olduğu oturuma videolink yoluyla ve sadece yüzü, elleri, batik gömleğinin bir bölümü görünür, etrafı ise kapkaranlık halde katıldı.Elektrikleri kesilmişmiş...dedi.O durumda SpaceX'in geleceğinden, uzaylılardan falan bahsetti.Dalgasını mı geçti?Ya da bütün dünyaya "Yakında elektriklerinizi keserek sizi terbiye edecekler, bataryalarınızı hazırlayın" mesajı mı verdi?Hadi bakalım, tartışın!

***

Dönelim ülkemize...Varyans Araştırma'nın Ekim 2022 kamuoyu yoklamasının sonuçlarını gördüm..., diye sorulmuş.Yüzde 59.1 "Olumlu buluyorum" demiş.Olumsuz bulanlar sadece yüzde 19.5., sorusunaverilen cevapların oranı ise şöyle...53.1 "Olumlu buluyorum".23.4 "Olumsuz buluyorum".Gerisi kararsızlar ve fikri olmayanlar.

***

Bak şimdi!

Tam bunları yazarken bizim TV kanallarımızdan birinde bir reklam...

"Elektriği evinizde depolayın!"

***



NOT DEFTERİ

İstediğimiz kadar sandalyemizi kumsala koyup yaklaşmakta olan dalgalara bağıralım, ne gelgit dinleyecek ne de deniz geri çekilecektir. (ZYGMUNT BAUMAN / Kapımızdaki Yabancılar)