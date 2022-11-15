Biliyoruz.

Aralarında güçlü bir bağ var...

"Aile" gibiler.

Bazen bilmiyormuş gibi yapıyoruz, bazen "Zamanı gelir, yüzünüze vururuz, kötü olur" mesajı veriyoruz, bazen açıkça "Bitirin şu ilişkiyi" diyoruz.

Umurlarında mı? Hayır!

Aralarındaki terörü besleyen, büyüten, yayan ilişkiyi bitirmeyeceklerse...

Külahları değişeceğimizi bilme zamanları geldi.

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ABD ve PYD bağından...Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ve YPG ilişkisinden söz ediyorum, anlamışsınızdır.Yer önemliydi.Ağır silahlarla pozlar verdiler.Oysa ABD-Rusya arasındaki mutabakat gereğince "insansız ve silahsız" olması gereken alandı orası.

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nin vukuatları bitmiyor ki...Daha yeni Kuzey Irak'tan bölgeye TIR'lar dolusu silah taşıdı ABD., terörist elebaşı Ferhat AbdiŞahin'le (hani Mazlum Kobani denilen kişi)görüştüler, neşeli fotoğraflar verildi; iddialarabakılırsa, Türkiye bölgeye operasyon yaparsane yapılacağı konuşuldu.Bir not olarak belirteyim...Corella daha önce Amerikan Kongresi'nde "Askeri sahada yapay zekâ teknolojisine önem verdiğini" ve Tahran'la nükleer yumuşamaya şiddetle karşı olduğunu söylemiş ilginç bir figür. CENTCOM'a atanmış olması bu bakımdan da değerlendirilmeli.

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Aslında CENTCOM yıllardırgibi davranıyor.Eski komutanlarını hatırlayın...Trump "Askerlerimi Suriye'den çekme kararı aldım" demişti.'ında CENTCOM Komutanı Joseph Vottel daha önce bittiğini ilan ettikleri DEAŞ'ın varlığını ileri sürerek "Başkan bize danışmıyor, oradan çıkamayız" demişti.

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Bizi terörle korkutamazlar...

Ama şurası açık...

Teröriste terörist diyemeyenlerle müttefik ilişkisi sürdürmekten yorulduk...

Her teröristin Yunanistan'a sığınılacak kucak muamelesi yapmasından yorulduk...

ABD'nin ve Batı'nın laf dolandırmalarına öfkeliyiz ve bu öfkeyi artık saklamayacağız.

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NOT DEFTERİ

Tek tek değil de bir arada susuşun bir başka anlamı var gibiydi. Belki de dünyanın sonu beklenirdi. (TARIK BUĞRA / Küçük Ağa)