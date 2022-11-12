Eskiden olsa, hoşuma giderdi. "Hak ettiğimiz değeri ve önemi vermeye başladılar" duygusu ağır basardı. Anlamışsınızdır, Birleşmiş Milletler'in İstanbul'u bölgesel merkez ilan etmesinden ve BM ile ilişkilerimizin gelişmesinden söz ediyorum...

Ama şimdi şüpheler içindeyim. Endişeliyim. BM, dünya devletinin yumuşak gücü olma yolunda ciddi adımlar atıyor; "küreselci çete"nin DSÖ ile birlikte en önemli aygıtı artık.

Bir de aklıma daha geçen gün İklim Zirvesi'nde Mısırlı milletvekilini yaka paça dışarı atan BM güvenlik görevlileri gözümün önüne geliyor da...

Neyse, gelişmeleri izleyelim bakalım!

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Abuk sabuk bir modern sanat türü(!) pompalanmaya başladı.ayakta alkışlanıyor.Sonuçta ortaya çıkan sanat desen sanat değil. Geri dönüşüm hiçbir işlevselliği olmayan bir heykelimsi olunca, buna geri dönüşüm de denmez.Bana "Bu eserlere bakanlar çevre bilinci ediniyor" derseniz, dalga geçtiğinizi düşünürüm, baştan söyleyeyim.Baktım,'ne de böyle heykeller getirmişler. Haberlerdediye yazıyor.Eser mi?Gülünç!

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sıkça söz etmeye başladımya...Sen de mi, diyor arkadaşlar."Her yanımız geçmişle doldu, bari sen yapma!" diyeni dahi çıktı.İşte püf noktası da orası...falan "tarihe bakmak" değildir.Başka bir şeyi teklif ediyorum ben.Ama bugün dönüp geçmişin neresine, neyine baktığın çok önemli.

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modası patladı...Parmesan tekerinden çevrilip karton kutularda servis edilenleri, eline self servis tepsisi alıp envai çeşit makarnadan seçim yapılanı, çeşit çeşit yer açıldı.Hepsinde de kuyruk var.Üç çeşit makarnadan sadece biri leziz mesela.Olması gerekirdi ama değil.Al dente (dişe dokunur kıvamda diri) oldukları söylenebilir mi? Zor.

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İşte remiks dediğin böyle olur: Sagopa'nınşarkısınasöz ediyorum. Özellikle sıkışık trafikte üst üste dinlemelik bir parça...