6'lı masa oyalamacaydı...
Bir tür bekleme odasıydı...
Bunu epeydir söyleyip durdum; bu oyalamayı ciddiye alıp da üzerinde durmam, diye yazdım kaç kez.
Masadakiler önünde durdukları kapılardan içeri davet edilip "muayene"den geçip reçete almayı beklediler
***Doktordan reçete alacaklardı?
***Reçetede "Sen aday olma!" yazıyordu belli ki!
***Bu saatten sonra 6'lı masa onu aday yapar mı? Batı'nın acentesi kimliği bu kadar saf biçimde ortaya konulunca bu masada "akıl" kalır mı?
***
Şu gelişmeler bana da 6'lı masa yazısı yazdırdı ya, kendime kızsam bir türlü, üzülsem bir türlü...
Eh, dışarıya bakıyorum...
Artık öyle Türkiye'de "masa" idare edecek halleri pek yok! Hepsi dökülüyor.
Bazıları, "Bu iş Pensilvanya'ya kaldı" diyor.
Çok fena...
Ben masadaki partilerin temsilcilerinden olsaydım, bu iddianın seslendirilmesine izin verecek her hâl ve hareketten kaçınırdım.
Hatta "masa"dan kaçardım...
Zamanı gelmedi mi?
***
NOT DEFTERİ
Kültür değişmelerine direnişin gerçekte Batı hegemonyasına direniş olduğu ve bu karşı çıkış yoluyla ülke insanlarının bir atılım gücünü ellerine geçirmiş olduklarını günümüzde anlamak belki daha kolaydır. (İSMET ÖZEL / Cuma Mektupları)