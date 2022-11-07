Kaç Almanya var?

Doğru soru bu...

Bu soruyu birçok ülke için sorabiliriz; o zaman olup bitenleri daha iyi anlayacağız.

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Daha açarak şöyle de sorabiliriz...Yıllardır vurgularım...Onlar Rusya'yı dize getirmek ve Çin'i uslandırmak hayaliyle meşguller.Dün bizim Bercan (Tutar) da yazdı: Die Welt hemen "Yanlış zamanda yanlış ziyaret" başlığı atıverdi. (Zaten savaştan hemen sonra Berlin'e Amerikan plajı kuranlar Hamburg şehrinde de bu gazeteyi yayın hayatına sokmuşlardı.)Almanya'yı gezmek, görmek; hatta orada yaşamak bu temel gerçeği bilmeye yetmiyor.Üzerinde ders gibi çalışmak gerekiyor...Çamur rengindeki koalisyon ortakları Yeşiller'i ve medyasını buna ikna edebilecek mi peki? Zor.

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Tıpkı pandemi ve İklim krizi gibi geleceği belirleme stratejisinin bir ayağı da bu savaş.Yazmıştım, hatırlarsınız.2020'nin başlarıydı ve derin ABD'ye bağlı yayın organlarında "" temalı yazılar çıkmaya başlamıştı.İlk dünya savaşı sonundaydı. ( Tabii birinci dünya savaşının sonundaki düzene ABD'nin damga vurduğunu bizim tarih kitaplarında öğretmedikleri için bu konuya yabancıyız!)da aynı şey oldu. Ülke Sovyetler ve ABD arasında paylaşıldı. Endüstrisi hizaya getirildi, savunması bitirildi.cevabı "AB kılıfı" altındaAtlantik ötesine nanik yaptı.

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Avrupa'nın "sert" yüzünü kavramak için bıkıp usanmadan Almanya'yı mercek altına almalıyız.

Son yıllardaki en güçlü siyasetçisi Merkel'in Doğu Almanya'da büyüyüp yetiştiğini ve sonra garip hastalık belirtileriyle siyasetten çekilmeye zorlandığını düşünerek başlayabiliriz...

Lakin asıl 1950'lerin, 60'ların Almanya'sını konuşmalıyız.

Konuşuruz...

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NOT DEFTERİ

Sanki bana ait olmayan ve parçası olmadığım bir dünyanın içinden geçiyordum (BERNHARD SCHLINK / Okuyucu)