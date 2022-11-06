Dostluklara sadık ol amma bel bağlama; hesabını kitabını onlara dayama. Ve, düşman seçerken gücünü, kılı kırk yararca ölçüp biç. (TARIK BUĞRA / Osmancık)

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Dostlarına karşı soğuktur; "Bir sürü dost, bir sürü eldiven". (/ Baudelaire)

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Hangimiz daha büyük yalancıyız? Ben seni aldattım, sense kendini. (/ İskenderiye Dörtlüsü-Clea)

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Putlara tapınan halklar, malların ruhları olduğunu sanacak kadar düşmemişlerdi. (/ Deyişler ve Karşıdeyişler)

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Genç, sadece canlıdır. Canlılık nasıl bir şey acaba? Canlı ama ruhtan uzak, canlı ama akıl ve anlayıştan uzak. Heyecan, ürperti, korku, tedirginlik, vesvese, telaş ve tuhaf bir coşkunlukla tıka basa dolu... (/ Coşkuyla Ölmek)

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Fiziksel acıların yakınındayken susmak, bir hasta odasındayken sessizce hareket etmek niçin gerekir? Gürültüler, sesler niçin pansumanı bozup yarayı deşerler? Gürültü manevi acıları da artırır. (/ Ölü Brugge)

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Yenilenmek güzel ama çare değil ki, bir şekilde eskiyor işte kalp, eskiden de yeniydi ama artık eskidi, yine eskir. (/ Ölümden Uzak Bir Yer)

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Ormanların, bahçelerin, çiftliklerin, deniz kenarlarının, yeşil bir kırın hasretini çekiyordum. Hasretimi dindirmek için camiye gittim. Huzur, unutuş ve canlılık buldum. (/ İvan Agueli, Özgürlüğün Romanı)

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Monopol oynarız diye anlaşmıştık ama oyun cehennemdeki limonata kuyruğu gibi bitmek bilmiyordu. (/ Sıcak Ülkelerden Dönen Vahşi Sakatlar)

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"Demek ki"; "halbuki", "oysaki"lerden hoşlanmıyorum. Sıçan gibi kuyrukları olan kelimeler. Özellikle de "çünkü"; "çünkü"den hiç hoşlanmıyorum. (/ Bekleyecek Vaktim Kalmadı Artık)

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Herkesi her şeyle suçluyorsun, senin felaketin de bu. (/ Beton)

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Üçkâğıda getirilmek, en son süprüntüleri satın almak için kandırılmak istiyorlar. Televizyon reklamlarıyla eğitilmiş bunlar. Bir değer taşıyan tek şeyin, poşetlerine koyabilecekleri şeyler olduğunu sanıyorlar. Burası bir veba bölgesi Bay Pearson. Tüketicilik denen bir veba bu. (/ Öteki Dünya)