Ortalığa "evrenimizi düşünme" modası hâkim oldu...
Reklamlarda ve belgesellerde sürekli bu laf dönüyor...
Kapitalizm, sürekli "evrenimizi" düşünüyor; evrenimizin geleceğini planlıyor, hatta belki biz beceremeyiz diye, hani o bir zamanlar pek gözde olan deyişle, sanki evrene dilek gönderiyor!..
O arada...
İnsan, insanlıktan çıkartılıyormuş, insan global rüzgârlar altında un ufak ediliyormuş...
Bu ne zaman umurunda oldu ki kapitalizmin?
***"Gezegen" diyen şirketler de var...
***Bazıları da elle tutulur bir imaj çağrıştırmak için "dünyamız" diyorlar; dünyamızı düşünüyorlar.
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Tam şu sıra Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrinde Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi yapılıyor.
Pek turistik bir yerdir...
Konuklar orada kucaklaşacak, laflayacak, kafa dağıtacaklar, arada da gezegenimizi dert edinecekler.
BM Genel Sekreteri Guterres ne demişti bir önceki zirvede, hatırlarsınız: "İki seçenek var. Ya toplu intihar ya da toplu eylem."
Anlayacağınız...
Tek tek kaybeden ve toplu eyleme mecali olmayanların; yani "sade insan"ın bu denklemde yeri yok.
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NOT DEFTERİ
Gelgelelim zamanın hepimiz için tükenmekte olduğunu hissediyorum Doktor, bana katılıyor musun? (J. G. BALLARD / Kristal Dünya)