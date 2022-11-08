Ortalığa "evrenimizi düşünme" modası hâkim oldu...

Reklamlarda ve belgesellerde sürekli bu laf dönüyor...

Kapitalizm, sürekli "evrenimizi" düşünüyor; evrenimizin geleceğini planlıyor, hatta belki biz beceremeyiz diye, hani o bir zamanlar pek gözde olan deyişle, sanki evrene dilek gönderiyor!..

O arada...

İnsan, insanlıktan çıkartılıyormuş, insan global rüzgârlar altında un ufak ediliyormuş...

Bu ne zaman umurunda oldu ki kapitalizmin?

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diyen şirketler de var...Konu özellikleise, şirketlerin halkla ilişkiler departmanları daha çok "gezegen" demeyi tercih ediyor; "Aman ha, başka gezegen yok!" duygusu veriliyor alttan alta...Bir makarna şirketi, kutusundaki minicik saydam plastik pencereyi kaldırmış,diyor.diyor.Güzel!Hani gündelik hayatın dertleri çok ağır bastırıyor da...Market etiketleri, kiralar, enflasyon malum...Gezegene sıra mı gelir!

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Bazıları da elle tutulur bir imaj çağrıştırmak içindiyorlar; dünyamızı düşünüyorlar.Onlarla aynı dünyada mıyız, insan emin olamıyor tabii...Mesela ben damadınadiyen bankanın "dünya"sınaaşina değilim.Hem niye bu reklamlar da insanları tek tek sersem yerine koyar gibiler?Çaçaron bir edayla yakışıklı buldukları genç adamın "karbon ayak izi"ni soran genç kız, gerçekten rol model olabilir mi?O malum deyimi kullanmadan yapamayacağım:Yalan mı?

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Tam şu sıra Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrinde Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi yapılıyor.

Pek turistik bir yerdir...

Konuklar orada kucaklaşacak, laflayacak, kafa dağıtacaklar, arada da gezegenimizi dert edinecekler.

BM Genel Sekreteri Guterres ne demişti bir önceki zirvede, hatırlarsınız: "İki seçenek var. Ya toplu intihar ya da toplu eylem."

Anlayacağınız...

Tek tek kaybeden ve toplu eyleme mecali olmayanların; yani "sade insan"ın bu denklemde yeri yok.

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NOT DEFTERİ

Gelgelelim zamanın hepimiz için tükenmekte olduğunu hissediyorum Doktor, bana katılıyor musun? (J. G. BALLARD / Kristal Dünya)