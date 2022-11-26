Deprem oldu ve başladılar. Kimden söz ediyorum? Tabii ki uzmanlardan ve onların medyacı arkadaşlarından söz ediyorum.

İstanbul'dan gitmemizi istiyorlar.

Salgın dönemindeki gibi TV'leri korku tüneline çevirdiler.

Yoksa, diyorum; yoksa bu korku da "plandemi"ye dahil mi?

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Onlar konuştukça kentsel dönüşüm müteahhitleri ellerini ovuşturuyor. "Kalbe giden üç damarın tıkanık deseler, hemen borç harç ameliyat olursun" diyor içlerinden biri; "yani evinle ilgili de aynı şeyi yapmalısın, ya gidip ev alacaksın ya da yenileyeceksin!"Tam da bu "emlakçı deprem uzmanları"nı izlerken bir tweet düşüyor önüme:

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Anlamıyorsunuz, yeni birne doğru ilerlemiyor dünya... Öyle bir devrim yok. Tanımlama, bakış, paradigma yanlış. Bizi sürükledikleri devrim (daha doğrusu devriliş) birdir. Çok başka bir şey.

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Cioran'ın "Avare Düşünceler"ini ara ara açıp okuyorum... Bir yerde şöyle bir cümlesi geçiyor ki, tutuldum kaldım:

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Sokak röportajlarının derinden can sıkan bir yanı var: Yok! Röportajı yapanların "Abi ne insanlar var ya, ne güzel eğleniyoruz" havası ve şımarıklıklarından söz etmiyorum. O çok açık bir rezillik zaten. Kastettiğim ise şu:

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Telefonumda bir toplu mesaj:Çok iyi niyetli fakatbir atış!Soru sormayı öğreten öğretmen mi? Ne müfredat izin verir buna ne de eğitim sistemi.Düşünmeyi öğrenmek mi?Geçiniz!..

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Pek ünlü bir kebapçı. Servis ağır. Lahmacun yumuşak, kebap yap içinde. Katmer geliyor.Neden?Çünkü yeni şubeleri art arda açma fikri bütün işletmecileri mahvediyor. İşini bilen ve hak ettiği ücreti alan ustalar azalıyor.