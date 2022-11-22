Olay Karaköy-Kadıköy vapurlarının seyyar pazarlamacıları standardında dönüyor...
Şu elimde gördüğünüz tarak...
Diye başlardı hani...
Sonra yanına bir kalem, bir tornavida, derken bir dolu şey alırdınız.
Daha yakın zamanlarda olay şuna dönmüştü...
Tarak için hamle yapıp bir yığın şey aldığınız yetmiyormuş gibi üstüne de ünlü bir baklavacının reklam spotunu dinliyordunuz...
***Şimdi uluslararası siyaset, propaganda ve yeni dünya düzeni işleri de aynı minvalde...
***Karbon ayak izi ölçümünü ciddiye mi aldınız?
***
Uyanın!
Bu paket program neyin nesidir?
Niye böyle bir zincirin halkaları olarak birbirlerine bağlandılar?
Sorun!
Sorgulayın!
Hiç değilse "Bize ne yapıyorlar acaba?" diye ara ara içinizden geçirin...
Yoksa halimiz harap...
Söylemiş olayım.
***
BAŞIMIZ SAĞ OLSUN
Uzun yıllar birlikte televizyon programları yaptığımız ve gazetede köşe komşusu olduğum Hıncal Uluç'un dünya hayatı sona erdi.
Allah rahmetiyle muamele etsin...
Ailesinin, sevenlerinin, dostlarının ve medya camiasının başı sağ olsun...
İlginç bir kişiliği vardı; 1990-2010 arasının en özgün gazetecilik ve televizyonculuk figürlerindendi...
Bunları konuşmak için erken...
Şimdi hüznün ve içimizden mırıldanmaların vakti.