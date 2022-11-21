Farkındasınızdır...
Muhalefet hızla "Fuat Avni"leşmeye başladı...
Olay bu!
Yıkıcı bir ittifakı siyasi muhalefet olarak değerlendirmenin yanlışlığı her gün biraz daha ortaya çıkıyor.
"Biden'ın dostları"ndan da zaten ne beklenebilirdi.
Liderleri vitesi arttırdı.
Kendi ülkesinin ekonomisini, güvenliğini, itibarını yere vurmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyor.
O halde...
İttifak içinde "millilik" hissiyatının zerresini taşıyan varsa, derhal bu trenden inmeli!
***Yıllardır yazıyorum...
***Kendine muhalefet adını veren bu acentenin iktidar hevesi ve umudu yok, hiç olmadı.
***Ha! Derseniz ki, bu adamlar dünyanın güçler dengesinin şu anda ne halde olduğunu bile anlamamışlar...
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Artık vakit kalmadı...
Acilen sağlam bir muhalefete ihtiyacımız var; insanını tanıyan, bilen ve seven bir muhalefete...
Göbekten Washington'a bağlı "ecnebi"lere değil...
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NOT DEFTERİ
Zaman korkunçtur; bir cümlenin başında düşünürken bir fikri, cümlenin sonuna gelinceye kadar onun eskidiğine şahit oluruz. (NECİP FAZIL KISAKÜREK / Dünya Bir İnkılap Bekliyor)