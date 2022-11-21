Farkındasınızdır...

Muhalefet hızla "Fuat Avni"leşmeye başladı...

Olay bu!

Yıkıcı bir ittifakı siyasi muhalefet olarak değerlendirmenin yanlışlığı her gün biraz daha ortaya çıkıyor.

"Biden'ın dostları"ndan da zaten ne beklenebilirdi.

Liderleri vitesi arttırdı.

Kendi ülkesinin ekonomisini, güvenliğini, itibarını yere vurmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyor.

O halde...

İttifak içinde "millilik" hissiyatının zerresini taşıyan varsa, derhal bu trenden inmeli!

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Yıllardır yazıyorum...Muhalefetin sözcülerini komik bulmayın, laf oyunlarıyla dalga geçmeyin!Çünkü bu tavır, işin ciddiyetini anlamamaktır.Çünkü bu tavır muhalefet liderlerinin "tuzaklarına bizim de düşmemizdir.

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Kendine muhalefet adını veren bu acentenin iktidar hevesi ve umudu yok, hiç olmadı.Global problemlerin Türkiye 'deki yansımalarına ve "sade insan"ın çektiği sıkıntılara rağmen bugün dahi halkın siyasal teveccühünü kazanamadıklarını biliyorlar.İzledikleri yol da, sözleri de apaçık aslında...O güne kadar da iyice sersemlemiş haldeki seçmenleriniı amaçlıyorlar.

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Ha! Derseniz ki, bu adamlar dünyanın güçler dengesinin şu anda ne halde olduğunu bile anlamamışlar..."Abi" bildikleri ülkelerin düştüğü durumunu bile okuyamayanlardan ne olur?Eh, haklısınız!Ama insanlarıntehlikelidir.Hele örgütlü bir hınçsa...Dolayısıyla gülüp hafife alınacak bir durum yok!

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Artık vakit kalmadı...

Acilen sağlam bir muhalefete ihtiyacımız var; insanını tanıyan, bilen ve seven bir muhalefete...

Göbekten Washington'a bağlı "ecnebi"lere değil...

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NOT DEFTERİ

Zaman korkunçtur; bir cümlenin başında düşünürken bir fikri, cümlenin sonuna gelinceye kadar onun eskidiğine şahit oluruz. (NECİP FAZIL KISAKÜREK / Dünya Bir İnkılap Bekliyor)