Sürekli "Liderler şöyle yaptı, Dışişleri Bakanları böyle konuştu" diyerek G20 zirvesini kapattık...
Olay bundan ibaret miydi? Hayır!
Bu zirvenin ajandasının baş maddesi "global sağlık mimarisi"nin inşasıydı. Çok ciddi kaynaklar dışında açın bakın haberleri, ne göreceksiniz Neredeyse hiçbir şey...
Peki G20 ülkelerinin "ortak pandemi fonu" konusunda anlaştıklarından haberiniz var mı? Yok!
Oysa bu karar her şeyden önce yeni vergiler tesisi demektir.
Onu da geçtim, bütün ülkelerin yeni pandemilerin geleceğinden emin olması demektir.
Ajandanın ikinci önemli maddesi neydi? Dijital dönüşüm. Bunu konuştuk mu? "Sade medya izleyicisi" olarak bundan haberiniz var mı? Yok!
O halde, herkese şimdiden geçmiş olsun!
***Dijital işleri ve sosyal medyayı iyi bilen bir arkadaşımdan gelen mesaj: "Yahu bu Elon Musk gerçekte Twitter'a kayyum olarak mı gönderildi?" Şahane bir tespit...
***İşler sarpa sarıp içinden çıkılmaz hale geldiğinde, daha fazla zorlamanın anlamsızlığını vurgulamak için "O halde sabaha kadar dans!" denir, gülünürdü bir zamanlar...
***Yeni yapılan yüz küsur dairelik bir site ilan vermiş: "Mahalle ruhunu yaşatmak için..."
***Dünya Kupası sayesinde anladık ki, Avrupa'da ırkçılık seviyesinde bir Katar karşıtlığı var. (Yani sadece bizde belli bir kesime ait kolektif bir duygu durumu değilmiş!)
***Geçen gün gözümle gördüm, yaşadım: Küçük külahta patates kızartması 28 liraydı. Avucuma döktüm patatesleri, doldurmadılar. Alışmak zor yeni dünyaya...