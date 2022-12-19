İçeride öyle şeyler oluyor ki...
Anlamak için...
Çok yakın tarihte "dışarıda" olup bitenleri tekrar tekrar gözden geçirmek gerekiyor.
Mesela Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin hikayesine bir daha bakmakta fayda var.
"Yok canım, olur mu öyle şey!" denilen pek çok "şey"in oldurulduğunu; "ajanslar"ın kısa bir zaman dilimi içinde ülkelerin başına ne işler sardığını görmek için belki en iyi yol...
***
Hatırlayın...,
Batı, 2013 sonunda
Kiev'de darbe yaptı.
Ukrayna üzerinden Rusya'ya esaslı bir "dayak" atılacaktı.
Batı yanlısı ve çok etkili bir sürü Ukraynalı politikacı vardı.
Magazincilerin gözdesi Yulia Timoşenko, Petro Poroşenko ve ötekiler...
Zelenski mi?
Bir komedi ekibinin üyesiydi. O kadar!
Lakin şu hıza bakın!
Kvartal95 eğlence şirketi 2015'te çektikleri "Halkın Hizmetkarı" adlı dizide Zelenski'yi Cumhurbaşkanı rolünde oynattı.
Şirket Mart 2018
'de (şaka gibi ama) Halkın Hizmetkarı adında bir parti kurdu.
31 Aralık 2018
'de Zelenski aday gösterildi.
Mayıs 2019
'da Cumhurbaşkanı oldu.
İlk iş olarak, şirketteki arkadaşların
ı istihbarat servisinin başı dahil bürokrasinin tepelerine yerleştirdi.
Sonrasını biliyorsunuz...
***
Geçtim, zamanında Rusya'nın oradaki etkisini...
Batı'nın pek pohpohladığı Timoşenko'lar, Poroşenko'lar nerede şimdi?
Hatta artık "Ukrayna diye bir ülke vardı, o nerede?"
diye de
sormak gerek...
Belki bu duruma da "sıfırlama operasyonu"
adını vermek en doğrusudur.
Bütün bunlar itinayla hazırlanırken, insanlar pek fark etmiyor.
Düşünün, sadece birkaç yıl içinde "dizi" gerçek oldu
ve
sürüyor.
Geleneksel politikacılara anlatın, "hadi canım, hikaye bunlar" derler.
Ama oldu işte!
Ve şimdi ekranlara aval aval bakan kitleler bu haki tişörtlü adamın on yıllardır oyunun içinde olduğunu sanıyor.
Şovlar, soytarılıklar, gülünç kayıtsızlıklar...
Hepsi unutuldu, unutturuldu.
***
Bana sorarsanız, her ülkede Zelenski'ler var.
Ülkelerini "sıfırlamak" için üretilip hazırda bekletiliyorlar.
Uyanık olanlar anlayacaktır; uyuyanlar için çare yok!
***
NOT DEFTERİ
Bazı şeyler düşünerek değil, üzülerek öğreniliyor. Ama öğrenilenden ve ne şekilde öğrenildiğinden asla bahsedilemiyor. (ŞULE GÜRBÜZ / Zamanın Farkında)