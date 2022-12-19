İçeride öyle şeyler oluyor ki...

Anlamak için...

Çok yakın tarihte "dışarıda" olup bitenleri tekrar tekrar gözden geçirmek gerekiyor.

Mesela Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin hikayesine bir daha bakmakta fayda var.

"Yok canım, olur mu öyle şey!" denilen pek çok "şey"in oldurulduğunu; "ajanslar"ın kısa bir zaman dilimi içinde ülkelerin başına ne işler sardığını görmek için belki en iyi yol...

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Hatırlayın...,Batı,Kiev'de darbe yaptı.Ukrayna üzerinden Rusya'ya esaslı bir "dayak" atılacaktı.Batı yanlısı ve çok etkili bir sürü Ukraynalı politikacı vardı.Magazincilerin gözdesi Yulia Timoşenko, Petro Poroşenko ve ötekiler...Lakin şu hıza bakın!Kvartal95 eğlence şirketi 2015'te çektikleri "Halkın Hizmetkarı" adlı dizide Zelenski'yi Cumhurbaşkanı rolünde oynattı.Şirket'de (şaka gibi ama) Halkın Hizmetkarı adında bir parti kurdu.'de Zelenski aday gösterildi.'da Cumhurbaşkanı oldu.İlk iş olarak,ı istihbarat servisinin başı dahil bürokrasinin tepelerine yerleştirdi.Sonrasını biliyorsunuz...

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Geçtim, zamanında Rusya'nın oradaki etkisini...Batı'nın pek pohpohladığı Timoşenko'lar, Poroşenko'lar nerede şimdi?Hatta artık "diye desormak gerek...Belki bu duruma daadını vermek en doğrusudur.Bütün bunlar itinayla hazırlanırken, insanlar pek fark etmiyor.Düşünün,vesürüyor.Geleneksel politikacılara anlatın, "hadi canım, hikaye bunlar" derler.Ama oldu işte!Şovlar, soytarılıklar, gülünç kayıtsızlıklar...

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Bana sorarsanız, her ülkede Zelenski'ler var.

Ülkelerini "sıfırlamak" için üretilip hazırda bekletiliyorlar.

Uyanık olanlar anlayacaktır; uyuyanlar için çare yok!

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NOT DEFTERİ



Bazı şeyler düşünerek değil, üzülerek öğreniliyor. Ama öğrenilenden ve ne şekilde öğrenildiğinden asla bahsedilemiyor. (ŞULE GÜRBÜZ / Zamanın Farkında)