"Bu şehir, soğan şeklinde kubbelerin ve ince minarelerin diyarı olabilir mi?

İstanbul, Amerikan ve Rusya şehirlerine öykünüyor, yeniye yol açmak için eskiyi temizliyor. Eskiden sultanların askerlerinin talim yaptığı bu yere şehir planlamacıları yeni bir görünüm kazandırdı. Hemen hemen hiçbir duvar 12 yıldan eski değil..."

1945 yılında National Geographic dergisinde çıkmış bir İstanbul yorumu bu...

Yanlış anlamayın, bir şehircilik eleştirisi falan değil...

ABD, "ilerleme"yi(!) sever, geçmişini yıkan Ortadoğu ülkelerini şiddetle alkışlar...

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Yazının tarihi ilginç...Düşünün...Büyük Savaş daha yeni sonlanmış.Ankara'nın kafası karışık görünüyor henüz...Nasılsa, Stalin bir çıkıntılık yapıp Türkiye'yi ABD'ye itecek, bunu da biliyorlar...O halde gelsin ucuz, çocuksu pohpohlamalar...Nitekim aynı yıl, aynı dergide çıkmışbaşlıklı yazısında bir Atatürk heykeli fotoğrafının altında şu yazıyor:

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Geçen gün de yazdım ya..."İşin başında durum nasıldı?" konusu çok öğretici... National Geographic malum, Amerikan politikalarının kültürel, antropolojik veçhelerini pekiştiren bir yayın organı.Onlarca yıl boyuncaAsya'dan Afrika 'ya bütün okurları büyülemiştir.

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Mesela 1951'de dergide çıkanbaşlıklı makaleninkonusu ne dersiniz?Tabii kiNeden?Çünkü "Türkiye'nin Amerikalılar gibi düşünmesine yardım ediyor"muş...Bir öğrenci, derginin muhabirine şunları söylüyor: "Bu engellerin karşısında bizim en iyi silahımız Amerikalılar, iyi kitaplar ve iyi yollardır."Sonra?

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Velhasıl...

Yazılacak çok şey var ama yerim yok.

Bu kadarını aktarmış olayım ama siz de araştırın, okuyun, düşünün...

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AYNA

Soru soran insan eskiden olduğu gibi yaşamaya devam edemez. A. TARKOVSKİ