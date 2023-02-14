Çevremde gecenin bir yarısı kâbuslarla uyanan çocuklar var.

Anne babalar haliyle ailecek ekran başındalar ve çocuklar da ister istemez bazen onlara katılıyor.

Okurlarımın arasında tedirginliklerini anlatan anne babalar o kadar çok ki...

Ben de Nevnihal Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nden değerli arkadaşım Psikoterapist Cihan Uluç'a "Ne yapmalı?" diye sordum.

Tabii önce şunu bilelim; biz yetişkinlerin bile baş etmekte zorlanacağı bir hakikatle karşı karşıyayız.

Bu yüzden Uluç en başta şunu vurguluyor: "Çocukları olabildiğince depremle ilgili görüntülerden uzak tutmakta fayda var ve yanlarında depremle ilgili konuları konuşurken de dikkatli olmalıyız."

***

Çocuklarla konuşurken basit ve kısa cevaplar vermek önemli...Mesela çocuk,diye soracaktır.Hiçbir güvensizlik hissi vermeden,demeliyiz.Ekranda görüntülerine ve kurtarma çabalarına maruz kalmış çocuklara da çok uzatmadan, "Depremin kendisi değil, kötü yapılmış binalar yıkılabiliyor ama bak, herkes oradakilere yardıma koşuyor" demek gerekiyor.

***

Cihan Uluç özellikle altını çiziyor: "O yüzden ebeveynolarak çocuklarımızın duygusunu farketmeli, yok saymamalı ve onlara bu duygununadını söyleyerek isimlendirmelerineyardımcı olmalıyız."Çocuklara, "Şu an korktun, üzülüyorsunama bazen böyle zor günler olur, kafamızkarışır, normal" demekte bir yanlış yok,anlayacağınız.

***

Bir yerden sonra şu da önemli: "Çocuğa deprem olduğunda kendini nasıl koruyabileceğine dair basit bilgiler verilebilir.Örneğin,oynanabilir. Bunu oyun içerisinde eğlencelibir şekilde yaptığımızda çocukların korkularınıazaltmaya ve güven duygularınıpekiştirmeye yardımcı oluruz." Bazı annebabalarbundan kaçınıyor veya çocuklarıdeprem oyunu oynarken görünce endişeleniyor.Uluç,diyor: "Bu türoyunlardan endişelenmemek, hatta teşviketmek, oyunlarına katılmak faydalı olabilir."