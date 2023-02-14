Çevremde gecenin bir yarısı kâbuslarla uyanan çocuklar var.
Anne babalar haliyle ailecek ekran başındalar ve çocuklar da ister istemez bazen onlara katılıyor.
Okurlarımın arasında tedirginliklerini anlatan anne babalar o kadar çok ki...
Ben de Nevnihal Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nden değerli arkadaşım Psikoterapist Cihan Uluç'a "Ne yapmalı?" diye sordum.
Tabii önce şunu bilelim; biz yetişkinlerin bile baş etmekte zorlanacağı bir hakikatle karşı karşıyayız.
Bu yüzden Uluç en başta şunu vurguluyor: "Çocukları olabildiğince depremle ilgili görüntülerden uzak tutmakta fayda var ve yanlarında depremle ilgili konuları konuşurken de dikkatli olmalıyız."
***Çocuklarla konuşurken basit ve kısa cevaplar vermek önemli...
***Cihan Uluç özellikle altını çiziyor: "Hiçbir şey yok, korkmuyorsun, korkacak bir şey yok, deprem diye bir şey gibi ifadeler çocuğun kafasını daha da karıştırır, kaygısını artırır, yatışmasını zorlaştırır. O yüzden ebeveyn olarak çocuklarımızın duygusunu fark etmeli, yok saymamalı ve onlara bu duygunun adını söyleyerek isimlendirmelerine yardımcı olmalıyız."
***Bir yerden sonra şu da önemli: "Çocuğa deprem olduğunda kendini nasıl koruyabileceğine dair basit bilgiler verilebilir.