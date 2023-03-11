Doğru düzgün inşaat yapacaksın!

Çalıp çırpmadan, doğru malzemeyle...

Nasıl bir mühendislik gerekiyorsa, öyle...

Bu kadar yalın!

Yoksa korkunç bir deprem yaşadık diye bilime ve uygarlığa tapınmanın âlemi yok!

Doğa, hiçbir zaman uygarlık kadar yıkıcı ve gaddar olmuyor.

Unutuyoruz; uygarlığın enerji biriktiren "fayları" çok daha vahim.

Yeryüzünde şu an tam olarak ne kadar nükleer silah olduğu bilinmiyor; yaklaşık 15 bin silah olduğu tahmin ediliyor; içlerinde bin adedinin termonükleer olduğu düşünülürse, durumun vahameti anlaşılır.

Devletler birbirlerini "Korkmayın, büyüğünü kullanmayız, taktik nükleer silahlar neyimize yetmez!" diyerek yatıştırıyor.

Bilim mi?

Kovid-19'un bir laboratuvar kaçağı olduğu kanaati kesinleşti. Peki hiç bu konu üzerinde durduk mu? Hayır!

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Sıradan vatandaş mı, pek havalı eğitimliler mi?Yaşadıklarımız ikincilerin halinin fena olduğunu gösteriyor.

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Geçenlerde sosyal medyada gördüm; Anadolu insanının modern empati meselelerine uyan ne güzel bir geleneksel deyişi varmış:

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Ve Cem Mehmet Eren'in şu dizelerine takıldım kaldım:

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Durmadandiyenlerdeğiller, emin olun!Az çok sağlam ruhlu bir insan, boktan bir dünyada ve çakal ruhlu insanların arasında nasıl her şeye iyi tarafından bakabilir?O madalyonu derhal çöpe atın!

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Büyük hamburger zincirleri menülerine yeni bir "ürün" kattılar:veriyorlar.Yanında içecekle beraber 40 TL.Tanıtımını dadiye övünerek yapıyorlar.Külahı önümüze koyup düşünme vakti!

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benimle üç soru, üç cevaplık birsöyleşi var. Başlığı şöyle:Bu arada "Madem kapitalizm 300 yıllıkkarakterini değiştirmek üzere, bundansonra dünyayı ne bekliyor?" sorusunada kısa bir cevap verdim. Meraklısınaduyurmuş olayım.