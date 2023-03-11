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HAŞMET BABAOĞLU
11 Mart 2023, Cumartesi HAŞMET BABAOĞLU

Haftanın notları: Çöpe at!

Doğru düzgün inşaat yapacaksın!
Çalıp çırpmadan, doğru malzemeyle...
Nasıl bir mühendislik gerekiyorsa, öyle...
Bu kadar yalın!
Yoksa korkunç bir deprem yaşadık diye bilime ve uygarlığa tapınmanın âlemi yok!
Doğa, hiçbir zaman uygarlık kadar yıkıcı ve gaddar olmuyor.
Unutuyoruz; uygarlığın enerji biriktiren "fayları" çok daha vahim.
Yeryüzünde şu an tam olarak ne kadar nükleer silah olduğu bilinmiyor; yaklaşık 15 bin silah olduğu tahmin ediliyor; içlerinde bin adedinin termonükleer olduğu düşünülürse, durumun vahameti anlaşılır.
Devletler birbirlerini "Korkmayın, büyüğünü kullanmayız, taktik nükleer silahlar neyimize yetmez!" diyerek yatıştırıyor.
Bilim mi?
Kovid-19'un bir laboratuvar kaçağı olduğu kanaati kesinleşti. Peki hiç bu konu üzerinde durduk mu? Hayır!

***

Kim daha kolay güdülüyor?
Sıradan vatandaş mı, pek havalı eğitimliler mi?
Yaşadıklarımız ikincilerin halinin fena olduğunu gösteriyor.

***

Geçenlerde sosyal medyada gördüm; Anadolu insanının modern empati meselelerine uyan ne güzel bir geleneksel deyişi varmış: "Gendini benim yerime goy, gâvursam gâvur de!"

***

Ve Cem Mehmet Eren'in şu dizelerine takıldım kaldım: "öylesine başladığımız bir aydı şubat / bir güz bir kış bir de yüzyıl geçmiş gibiydi bittiğinde..."

***

Durmadan "Kendini iyi hissetmelisin, her şeye iyi tarafından bak" diyenler "iyi" değiller, emin olun!
Az çok sağlam ruhlu bir insan, boktan bir dünyada ve çakal ruhlu insanların arasında nasıl her şeye iyi tarafından bakabilir?
Her şeye mızmızlanan ile her şeye pembe gözlükle bakan aynı aldatıcı madalyonun iki yüzüdür...
O madalyonu derhal çöpe atın!

***

Büyük hamburger zincirleri menülerine yeni bir "ürün" kattılar: Patates kızartmasını dürüme sarıp veriyorlar.
Yanında içecekle beraber 40 TL.
Tanıtımını da "Bu lezzet, bu fiyata!" diye övünerek yapıyorlar.
Külahı önümüze koyup düşünme vakti!

***

Lacivert Dergisi'nin Mart sayısında benimle üç soru, üç cevaplık bir söyleşi var. Başlığı şöyle: "Dünyada bilinen siyasetin sonuna geldik."
Bu arada "Madem kapitalizm 300 yıllık karakterini değiştirmek üzere, bundan sonra dünyayı ne bekliyor?" sorusuna da kısa bir cevap verdim. Meraklısına duyurmuş olayım.

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