Kendi hayatından bir adım ötesini göremiyor, görmek de istemiyor.

Çocuklara inanmıyor...

İşe güce, umutla çalışmaya, çabalamaya inanmıyor...

"Sade insan"ın inançlarına asla katlanamıyor...

Ama elinde bir pankart; üzerinde "Dünya için temiz bir gelecek" yazıyor.

Gülünç ve acıklı tabii...

"Doğanın, havanın ve hayvanların kurtarılmasından daha önemli bir dava olmadığını" söylüyor. Sonra da sızlanıyor: Kimse onun gibileri ciddiye almıyormuş ama gezegenimiz can çekişiyormuş...

"Bu kadar rantiye yaşayan, kendi ölümünden ötesine zerre kıymet vermeyen tiplerin gezegen için dertlendiklerine kim inanır!" diyorum, kızıyor.

Samimi mi? Biraz...

Şapşal denecek kadar tarihten, sosyal gerçeklikten ve insandan uzak mı? Kesinlikle!..

Küreselci medya onu seviyor mu?

Hem de nasıl!

"Merak etme, sizi sevenler var ve çok güçlüler" diyorum; bozuluyor.

Kendini marjinal sanıyor çünkü; bütün havası orada!

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Ülkemizde pek tutulan "pembe dünya"ve bütün TV kanallarının en güçlü rakibipek yakındateslim olacak...Gidiş bu...Bir parça insana saygı duyan paylaşımları ara ki bulasın...Algoritmaları buna göre ayarlanıyor.Hepimize geçmiş olsun!

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Bu kargaşa içinde birdenbire Fuzuli'nin şu mısrasıyla karşılaşmak:Beyit halini yazmıyorum, çünkübu kadarı yeterince sarsıcı, beni alıpgötüren de burası... Yani şair diyorki, "Biz gurbet(in)e esiriz, sendenbaşka bildiğimiz yok."

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Rus ve Belarus sporcuları"ülkeleri Ukrayna'yı bombaladıklarıiçin olimpiyatlarda istemediklerini"söylemiş, basın mensupları "Aynışeyi Afganistan ve Irak'ı bombalayanABD için de istemiş miydiniz?" diyesorunca arkasını dönüp gitmişti.Uluslararası Olimpiyat Komitesi geçen gün Rus ve Belarus atletlerin beyaz bayrak altında yarışabileceklerini açıkladı. Bizde bazı internet siteleridiye verdiler.Ne ilgisi var?Olimpiyat Komitesi'nin açıklamasıHatta rezillik...

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Güncel politika tartışmalarını izledikçe J. Ranciere'ye hak veriyorum: