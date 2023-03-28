Gençlerle konuşurken dikkatimi çekiyor...
Söylediklerim akıllarına yatıyorsa, "Hımm, mantıklı" diyorlar.
Gülümsüyorum.
Çünkü biliyorum ki, bir davranışın doğru ya da yanlış olması veya sınanmış bir bilginin geçerli olması öyle basitçe mantık meselesi değildir...
Yaşamak, Aristo'ya takla attırır...
***
Gençleri anlarım da, TV'lerde dünyayı yorumlayanların düz mantıklarını hiç anlayamıyorum.
Şimdi yeni bir moda çıktı malum...
Olayları alt alta topluyor ve mantık çerçevesinde ABD'yi, Rusya'yı, Çin'i küçümsüyorsunuz...
Yüzünüzde de bir burun kıvırma ifadesi de oldu mu, gelsin alkışlar...
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Mesela ABD mi konuşuluyor...
Geçen gün bir TV yorumcusu söylüyordu: "Ne gücü var ki?
Bakın girdiği savaşlara göreceksiniz; nerede kazanmış ABD?
Afganistan'da mı, Irak'ta mı, Suriye'de mi?"
Sunucu da düşünüyor o anda...
Eh Afganistan'dan bir nevi kaçtı ABD; Irak'tan çekildi...
Sonra konuşmacıya dönüp "doğru" diyor.
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Oysa işler öyle dönmüyor...
Bakmak gerek: Afganistan ve Irak'tan geriye ne kaldı?
Afganistan, Batılıların deyimiyle "bir toz toprak" ülkesi şimdi.
Irak ise fiilen üçe bölünmüş bir ülke ve huzursuz bir operasyon coğrafyası artık...
ABD'nin asıl planının bu tablo olmadığından emin miyiz?
Ebediyen orada kalmayacaktı ya...
Suriye mi?
ABD müdahalesi orayı da Pentagon'un 2004 haritalarına uygun biçimde
fiilen üçe bölmedi mi?
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Hegemonya
çatışmaları sever; böylece bölgesel güç odaklarını zayıflatır.
Bakışı globaldir...
Bir yerden çekildiyse, orayı değil, dünyayı istediğindendir.
Ha, bir de "Amerikan ruhu"
var ki, gittiği yerlerden pek nadir
çekiliyor.
Mesela açın Youtube'u...
Komünist Vietnam şehirlerinin caddelerinde çekilen videoları izleyin...
"Bu gençlerin dedeleri, Amerikalıların toprağı yüz yıllığına zehirleyen kimyasal bombalarına karşı ellerinde çakar almaz tüfeklerle neyin savaşını vermişlerdi?" diye düşünüp dertleneceksiniz...
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Bazı avanaklar, "ABD'yi olduğundan güçlü gösterdiğimi" söyleyecekler şimdi...
Aldırmayın!
Ben asıl "güçsüz" gösterenlerin bazılarının hesaplarından korkarım...
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NOT DEFTERİ
Ne kadar inkâr etmeye yeltenirsek yeltenelim, eğer biz bu memleketin yakın istilacıları ya da onların torunları değilsek, yüzde yüz Osmanlı idik, Osmanlı'yız... (KEMAL TAHİR / Notlar 11)