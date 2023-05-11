Öylesi böylesi...

Şu problem, bu sıkıntı...

Ama mama...

Hepsi tamam!

Ancak durup bir sorun...

Kandil'in cumhurbaşkanı adayı kim?

Pensilvanya'nın cumhurbaşkanı adayı kim?

Bir daha sorun...

Bir daha...

Cevap ne kadar açık, değil mi?

Bu kadar açık bir cevabı göremeyecek kadar karanlıkta kalmış olabilir misiniz?

Olmayın!

Saflar ne kadar belirgin değil mi?

Net, açık!

Etrafınıza da böyle anlatın...

Akrabalarınıza, arkadaşlarınıza da anlatacağınız budur.

Oy atarken düşünüp hesaplayacağınız nokta budur.

Aklınızı başınıza toplayacağınız tartı, ölçü budur.

Ötesi yok!