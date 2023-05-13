"Alçaklığın okulu yok ama mezunu çok" derler ya...
Pek iyi niyetli ve sosyal tarih gerçeklerinden uzak bir laftır.
Yanlıştır...
Son günlerde bizim alçaklıkta zirve yapan tayfaya bakıyorsanız görüyorsunuzdur; hepsi vatana, millete uzak kalmak için "okutulup mezun edilmiş" tipler.
Okul, müfredat, öğretmen...
Hele şu günler geçsin, hepsini baştan ele almalıyız.
***
Geçecek bu insanın kanını donduran rüzgâr...
Sandıktan millet çıkınca terörist yalakaları
kuytulara çekilecek, hiç şüpheniz
olmasın.
Lakin şu yaşadığımız "suni kış"
ın ayazını bir daha unutmaya yanaşmam.
Kişisel olarak kararım budur...
Unutturmaya kalkan olursa da, tavrım sert olacak.
***
Hiç şakası yok!
Kemal Bey son açıklamalarıyla hedefini apaçık ortaya koydu: "Yeni Zelenski benim ve diğer Zelenski adaylarından çok daha iyiyim"
mesajı gönderdi ABD'ye...
Eski dostu Brüksel tatmin etmiyor artık onu, belli.
Pentagon'a göbekten bağımlı bir hükümet hayal ettiğini anlamamak için sersem olmak gerek...
***
Sosyal medyaya bakıyorum da...
Pandemi politikalarına karşı cesur biçimde mücadele eden hekimlerin birer birer döküldüklerini görüyorum.
Lafı dolandırmalar, yuvarlak mesajlar, çark etmeler...
Son kez aynaya bakmalarını tavsiye ediyorum: Yüzlerinde meşhur BioNTech promosyoncularının şekli şemali belirmeye başladı.
Birbirlerine benziyorlar mı ne!
Yazık! Çok yazık!
***
2018 yılında yazmıştım şu satırları:
"Gelelim son iki yılda gelişen tanışıklıklarıma...
Öğretmenler, turizmciler, dijitalciler...
Laf 15 Temmuz'a geldiğinde
birden karınları ağrımaya başlamış gibi davranıp ortamı terk etmeye çalışmaları ilginç.
Gerçekte FETÖ'nün nasıl bir şey olduğunu hiç merak etmediklerini
çarçabuk anladım.
Garip bir duyarsızlık bu; 'kara delik'
gibi bir şey..."
Bu hâlin üzerine yeterince eğilmedik.
Bir zihin seferberliği oluşturmakta zorlandık ve niye zorlanıyoruz diye sormadık...
Bugüne öyle geldik.
Kabahatliyiz.
***
Seçim, geçim, şu, bu...
Hepsi bir yere kadar!
Sonuç gelip toplumsal dayanışma duygumuza ve milli güvenliğimizi zedeleyecek noktalara
dayanıyor.
Bunu yapmaya kalkışanlara kapı açamayız; açmayacağız.