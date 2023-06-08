Gözlerimiz parada...
Enflasyonda...
Ekonomide...
Oradan mecal bulup kafamızı çevirsek, parmaklar hemen Ukrayna-Rusya Savaşı'nı gösteriyor.
20. yüzyıl artığı krizler bunlar...
Geçen yüzyılın yol açtığı enkaz acaba yine ona özgü krizlerle ve "sade insan"ın hayatını mahvederek mi kaldırılacak?
Ufukta büyük ekonomik buhran ve büyük savaş var.
***Fakat unutuyoruz!
***Bizler önce depreme, sonra da seçim sürecine odaklandığımız sırada Bill Gates ve tayfası bık bıklanmaya başlamışlardı.
***
İlginç bir kavşaktayız.
Birçok ülkede aşıların yan etkileri konusunda dava dosyaları birikmeye başladı.
Ama öte yandan DSÖ ve "uzmanlar" kaldıkları yerden devam etmeye hazırlanıyorlar.
Malum, onlar yeniden kamusal alanın efendileri olursa, seçilmişlerin kıymeti harbiyesi azalacak...
Dünyaya yeni düzen getirmek isteyenler için iyi "numara", öyle değil mi?
Bakalım neler olacak, neler yaşayacağız?
Gözlerinizi açık tutun!
***
NOT DEFTERİ
Bugün her şey gücün dalgalanmasıyla ağırlaşıyor. Yüzü yok, adı yok, adresi yok. Etkilenenlerin hissettiği rahatsızlık tam olarak onu bulmakta güçlük çekmekten. Sadece yaygın varlığı anlaşılıyor. (DONATELLA DI CESARE / Egemen Virüs-Kapitalizm Nefessiz Bırakır)