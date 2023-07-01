Dünya Sağlık Örgütü yapay tatlandırıcı aspartam ve benzerlerini kanserojen olarak tanımlayacakmış...
Şimdi dersiniz ki, "Aferin bak, sağlığımızı düşünüyorlar!"
Acaba öyle mi? Aspartam kullanımı başladığında da bu iddialar vardı. En başından beri, bu maddenin kanserojen olduğunu bilmeyen uzman yoktu.
Aldırmadılar ve "light" içecek-yiyecek endüstrisine yol verdiler.
Şimdi "pardon!" denilecek ve bir süre sonra da yasak gelecek.
Tabii sağlıkla kafayı bozduğumuz için yapılanın bir "global disiplin" egzersizi olduğunu anlayamayacağız.
Oysa fosil yakıtları kaldırıp enerji sektörünü kökten değiştirmeye çalıştıkları gibi gıda endüstrisini de yeniden dizayn ediyorlar.
Ulus devletlerin iradesine de geçmiş olsun! Pandemide kötü sınav verdiler, bundan sonrası onlar için zor.
***Bir online yemek getir-götür servisi akşamları şöyle bir mesaj atıyor: "Gece gelen tatlı perileri..."
***Popüler kültür kulağımıza sürekli şöyle fısıldıyor: Sadece ak ve kara yok, grileri, gri bölgeleri unutma!
***Henüz yazın ortasına gelmedik ama belli oldu; bu yıl da afyona çok para harcanacak. Futbola yani...
***Markette grisini rafına bakıyorum. Bir paket var. İçinde orta boyda sadece sekiz grisini; sayıyla 8... Etiketinde fiyatı 39.50 lira olarak belirtilmiş. Marketlerde şaşkınlıktan şaşkınlığa sürüklenme sezonumuz hiç kapanmayacak anlaşılan.
***Hayvan videolarını ben de seviyorum. Bazılarını tekrar tekrar izliyorum.