Dünya Sağlık Örgütü yapay tatlandırıcı aspartam ve benzerlerini kanserojen olarak tanımlayacakmış...

Şimdi dersiniz ki, "Aferin bak, sağlığımızı düşünüyorlar!"

Acaba öyle mi? Aspartam kullanımı başladığında da bu iddialar vardı. En başından beri, bu maddenin kanserojen olduğunu bilmeyen uzman yoktu.

Aldırmadılar ve "light" içecek-yiyecek endüstrisine yol verdiler.

Şimdi "pardon!" denilecek ve bir süre sonra da yasak gelecek.

Tabii sağlıkla kafayı bozduğumuz için yapılanın bir "global disiplin" egzersizi olduğunu anlayamayacağız.

Oysa fosil yakıtları kaldırıp enerji sektörünü kökten değiştirmeye çalıştıkları gibi gıda endüstrisini de yeniden dizayn ediyorlar.

Ulus devletlerin iradesine de geçmiş olsun! Pandemide kötü sınav verdiler, bundan sonrası onlar için zor.

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Bir online yemek getir-götür servisi akşamları şöyle bir mesaj atıyor:Yani istiyorlar ki, canımız tatlı çeksin, hemen sipariş verelim...Şunu çözmüşler...İştahlı bir tüketici basbayağı çocuk!

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Popüler kültür kulağımıza sürekli şöyle fısıldıyor: Sadece ak ve kara yok, grileri, gri bölgeleri unutma!Tamam da arkadaşım, önce aka ak, karaya kara de!

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Henüz yazın ortasına gelmedik ama belli oldu; bu yıl daçok para harcanacak. Futbola yani...

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Marketterafına bakıyorum. Bir paket var. İçinde orta boyda sadece sekiz grisini; sayıyla 8... Etiketinde fiyatıolarak belirtilmiş. Marketlerde şaşkınlıktan şaşkınlığa sürüklenme sezonumuz hiç kapanmayacak anlaşılan.

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ben de seviyorum. Bazılarını tekrar tekrar izliyorum.Lakin iş çığırından, hayvanlar hayvanlıktan çıktı.Yüz binlerce video bize ne anlatıyor? Şirinlik, tatlılık mı sadece?Böyle bir medya kurgusu.Hayvanları tanımasak, inanacağız.Ama onların da fıtratları değişiyor mu ne?Kuş görünce öpen kediyle ne yapacağız biz?