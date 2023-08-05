"Nükleer savaş, iklim değişikliğinden daha kötü değil."

Kim dedi bunu? ABD Dışişleri Bakanı Blinken...

Siz ne dersiniz?

"Hadi len!" Başka nasıl tepki gösterilebilir ki?

Ama bu laflar bu kadar gevşek bir cüretle boşuna edilmiyor.

Hepimizi "iklim patırtısı" üzerinden yere serecekler.

***

Öyle etrafta,diye konuşmalaryapmayın!Neden?Çünkü muhtemelen yakın zamanlarda....Herkes içinden size katılsa bile, dışındanifadesi takınacak.Birkaç yıl sonra böyle konuştuğumuzda uluslararası kuruluşlar tarafından hakkımızda dava açılan günler de gelir mi, dersiniz?

***

Manşete bak!

***

Bir güncel politik not:çok odaklanıldı.Eksen, yeni bakış, dönüşüm yorumları hep bu noktadan yapıldı.Oysa asılmim koyulmalıydı.

***

Uzaylılar var mı?Bu gidişleGlobal medya hazırlıkları tamamlanmaküzere...Apaçık biçimde gelirler mi?

***

Hayır, üç saat olması falan beni durdurmaz.Saatlerce süren ve perdeden gözümü ayırmadan izlediğim ne filmler oldu. (Ah o eski İstanbul Sinema Günleri!)Üstelik bu sıcak günlerde sinema salonlarının serinliği pek hoş gelebilir...Meselem hem yönetmen Nolan'la hem de Oppenheimer ile...Nolan üzerindeki ısrarımdan Interstellar (Yıldızlararası) ile vazgeçmiştim. O kadar parıltı içinde müthiş bayat klişelere yaslanması beni bitirmişti.Oppenheimer'ın hayatına gelince...E n'apacağız?Filmi izleyipsöyleminekafa mı sallayacağız?Yemezler!"Atom bombasını icat etmemesi imkânsızdı ama sonrası kötü geldi" palavralarına

***

Oysa sokakta insanlar iki lafı bir araya getirmekte zorlanıyorlar.Erkekler suskun ve beceriksiz; kadınlar ise artık çok hızlı konuşuyor ve lafı dolandırıyorlar.