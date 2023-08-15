Ukrayna-Rusya çatışması dünyanın tamamını tehdit altında tutuyor.

Söner mi bu çatışma? Hiç öyle görünmüyor.

Polonya kritik eşikte...

Oradan gelen görüntüler ülkenin gece gündüz savaşa hazırlandığını; Polonya kırsalının tamamen militarize olduğunu düşündürüyor.

Bir yandan da Polonya Devlet Başkanı Duda, açık açık savaşı büyütmeye yönelik açıklamalar yapıyor.

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Esas meseleBazı yorumcular "Ya bir pandemi daha olur ya da bu kriz savaşla son bulur" diyorlar.Bazıları da "; sefaleti çekilir kılar, resesyonuortadan kaldırır, demokrasi yalanına sonvermeyi kolaylaştırır" diyorlar.

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Ama diyeceksiniz ki...Günümüzde devletler bir yandan dane ağırlık veriyor; yeni uluslararası ittifaklar ve barış çabalarını hafife almamalı...Doğru!Lakin büyük savaşların öncesine bakan biri asıl bu çabalardan ve yeni ittifak girişimlerinden şüphelenir, korkar.Birazçalışmak yeter bunu anlamak için...Anlaşmanın tarihi 28 Eylül 1938...Almanya böylece Çekoslovakya'nın bir bölümünü kendisinin kılmıştı; 16 Mart 1939'da da geri kalanını işgal etti.Hitler, Prag kalesinde yaptığı konuşmada boş yeredememişti!..

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İkinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesi ikili paktlar ve ittifak anlaşmalarıyla doludur.Düşünün...Hitler'in iktidara geldiğinde en büyük diplomatik girişimi Polonya'yla saldırmazlık paktıydı.28 Nisan 1939'da iptal etti.Sonra İngiltere, Fransa ve ABD'yi şaşkınlık içinde bırakarak Stalin'le 23 Ağustos'ta saldırmazlık paktı imzaladı.Bazı ülkelerin de işine geldi.

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Sonuç?

Bugün de barış girişimleri, yeni ittifaklar vesaire yaklaşmakta olan gelişmeler hakkında kimseyi kandırmamalı...

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NOT DEFTERİ

Bilerek fenalık etmenin hiç, ama hiç mazereti yoktur. Biz artık bebek değiliz. Faziletimizden başka silahımız da yok. (KEMAL TAHİR / Notlar-15)