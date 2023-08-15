Ukrayna-Rusya çatışması dünyanın tamamını tehdit altında tutuyor.
Söner mi bu çatışma? Hiç öyle görünmüyor.
Polonya kritik eşikte...
Oradan gelen görüntüler ülkenin gece gündüz savaşa hazırlandığını; Polonya kırsalının tamamen militarize olduğunu düşündürüyor.
Bir yandan da Polonya Devlet Başkanı Duda, açık açık savaşı büyütmeye yönelik açıklamalar yapıyor.
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Esas mesele global ekonominin tıkanması...
Bazı yorumcular "Ya bir pandemi daha olur ya da bu kriz savaşla son bulur" diyorlar.
Bazıları da "Kapitalizm artık ölümcül hasta; onu ayağa kaldıracak tek şey 1939'da olduğu gibi kapsamlı bir savaştır
; sefaleti çekilir kılar, resesyonu
ortadan kaldırır, demokrasi yalanına son
vermeyi kolaylaştırır" diyorlar.
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Ama diyeceksiniz ki...
Günümüzde devletler bir yandan da "barış söylemleri"
ne ağırlık veriyor; yeni uluslararası ittifaklar ve barış çabalarını hafife almamalı...
Doğru!
Lakin büyük savaşların öncesine bakan biri asıl bu çabalardan ve yeni ittifak girişimlerinden şüphelenir, korkar.
Biraz "ders"
çalışmak yeter bunu anlamak için...
Aklıma Londra, Paris ve Berlin arasında yapılan Münih Barış Antlaşması geliyor.
Anlaşmanın tarihi 28 Eylül 1938...
Almanya böylece Çekoslovakya'nın bir bölümünü kendisinin kılmıştı; 16 Mart 1939'da da geri kalanını işgal etti.
Hitler, Prag kalesinde yaptığı konuşmada boş yere "Kendimi övmeyeceğim; ama bilin ki, bu zaferi pek ince bir diplomasiyle elde ettik"
dememişti!..
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İkinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesi ikili paktlar ve ittifak anlaşmalarıyla doludur.
Barış arayışları sanılmıştır, gerçekte hepsi savaşa hazırlıktır.
Düşünün...
Hitler'in iktidara geldiğinde en büyük diplomatik girişimi Polonya'yla saldırmazlık paktıydı.
28 Nisan 1939'da iptal etti.
Sonra İngiltere, Fransa ve ABD'yi şaşkınlık içinde bırakarak Stalin'le 23 Ağustos'ta saldırmazlık paktı imzaladı.
1 Eylül 1939'da Polonya'ya girdiğinde, herkes seyretti...
Bazı ülkelerin de işine geldi.
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Sonuç?
Bugün de barış girişimleri, yeni ittifaklar vesaire yaklaşmakta olan gelişmeler hakkında kimseyi kandırmamalı...
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NOT DEFTERİ
Bilerek fenalık etmenin hiç, ama hiç mazereti yoktur. Biz artık bebek değiliz. Faziletimizden başka silahımız da yok. (KEMAL TAHİR / Notlar-15)