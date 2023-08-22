Sorsan...
Herkes "tarih"ten ders olarak bahseder...
Lakin ne öğreniyorlar ne de akıllarında tutuyorlar.
Şimdi de "Avrupa'nın hasta adamı Almanya" şamatası patlak verdi.
The Economist dergisi kapak yapınca başta İngilizler bıyık altından gülenler çoğalmaya başladı.
Bizde bile bazı gazeteciler matrak geçiyor:
"Yahu yeniden hasta olmak da ayrı başarı..."
Oysa biraz tarih bilen, böyle bir durum karşısında ürperir...
***The Economist, Almanya'nın yeniden hastalandığını söylerken bizzat kendine atıf yapıyor.
***Merkel'in parlak saltanatı küresel finansın çöküşünü, göç sorununu, Avrupa'nın başının belası borç krizini, Brexit'i ve daha hangi sorun varsa hepsini halının altına süpürmüştü.
***
O zamanlar Birleşik Krallık ve Fransa'nın yediği haltı, şimdi ABD sahneye koyuyor.
Tehlikeli iş!
Sonra yine döneriz konuya, şimdilik söyleyeceğim bu.
***
GELİYOR...
Sağlık yönetimlerinin çıtı çıkmıyor falan ama...
Dünya yeni bir salgın ve aşı fırtınasına hazırlanıyor.
Sonunda haber doğrudan Beyaz Saray'dan sızdı...
Washington, sonbaharda yeni bir Kovid dalgasına hazırlanıyor ve buna uygun "aşı destek dozu" piyasaya çıkmak üzere...
İklim patırtısı, şu bu...
Hiçbiri küreselcilerin istediği ölçüde kitleleri disipline etmiyor belli ki...
Test ettiler, onayladılar pandemi sırasında...
Sağlık konu olduğunda insanlar hemen hizaya giriyor.
Sağlıklarını kaybetme pahasına...