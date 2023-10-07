Muhalefet cephesinin, özellikle CHP'nin Türkiye tasavvurunun "müstemleke olmak"tan öteye gitmediğini bilmeyen var mı?

Terör yuvalarına karşı sınır ötesi harekâtımız hakkında çıtı çıkmayan bir cephe işte!

Ama hep şunu yazdım: "Esas problem muhalefetin sosyolojik tabanıdır."

Ne demek istediğimi bugünlerde herkes kendi gündelik hayatında ve özellikle iş ortamında yaşadıklarından anlıyordur.

Kendini muhalif diye sunan ama aslında "Türkiye'ye muhalif" bu cephe maalesef geniş bir kesimin de ülkesine iyice yabancılaşmasına yol açtı. Kritik nokta orası...

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çok ilginçti.Batı Bloku'nun tavrı hakkındaki şu sözleri sadece Rusya'yı değil, bence her devleti doğrudan ilgilendiriyor: "Düzeni değiştirip yeni kurallar koyacağız diyorlar.Bu küstahça ve sömürgeci bir tutumdur. Bu hakkı nereden alıyorsunuz?"

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Dostum Dr. Mehmet Akif Şimşek yazdı geçenlerde:

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'yi övmek isteyenler beni güldürüyor...En songibi bir cümle okudum.Şaka mısınız?"Aşkınlık" varmış filmde; yani transandantal bir özellik taşıyormuş.Hangi filme gittiniz siz? Bu kelimeyi sözlükte özel olarak mı aradınız?Anlayacağınız arkadaş filmde bir türbulmuş...Nasıl? Nuri Bilge Ceylan filmlerinin belki en

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Cannes jürisi zaten Türkiye'de geçen bir öyküde "örgüt" lafı edilmesinde bile büyülenir, "Hah işte!" der, ödülü yapıştırır.Fakat size ne oluyor?

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Semtimde iki çok büyük market var.Bir aydır dikkatimi çekiyor;hep bomboş...Tam oraya sapacakken başka tarafa dönüyor marketi gezenler...Geçen hasattan kalma yağlar bile tüketiciyi kaçırtıyorsa, yeni sezon nasıl olacak kimbilir!

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Bak şimdi! Tanpınar'ın Yağmur şiirindeki dizeleri geliyor aklıma: