Muhalefet cephesinin, özellikle CHP'nin Türkiye tasavvurunun "müstemleke olmak"tan öteye gitmediğini bilmeyen var mı?
Terör yuvalarına karşı sınır ötesi harekâtımız hakkında çıtı çıkmayan bir cephe işte!
Ama hep şunu yazdım: "Esas problem muhalefetin sosyolojik tabanıdır."
Ne demek istediğimi bugünlerde herkes kendi gündelik hayatında ve özellikle iş ortamında yaşadıklarından anlıyordur.
Kendini muhalif diye sunan ama aslında "Türkiye'ye muhalif" bu cephe maalesef geniş bir kesimin de ülkesine iyice yabancılaşmasına yol açtı. Kritik nokta orası...
***Putin'in Valday konuşması çok ilginçti.
***Dostum Dr. Mehmet Akif Şimşek yazdı geçenlerde: "İnsanlar gerçeği o kadar sevmezler ki, gerçekçi insanların adı karamsar veya korkağa çıkmıştır."
***Kuru Otlar Üstüne'yi övmek isteyenler beni güldürüyor...
***Meğer ne çok Cannes Festivali jürisine uygun tip varmış aramızda...
***Semtimde iki çok büyük market var.
***Bak şimdi! Tanpınar'ın Yağmur şiirindeki dizeleri geliyor aklıma: "Uyu! Gözlerinde renksiz bir perde/ Bir parça uzaklaş kederlerinden/ Bir ruh gülümsüyor derinden."