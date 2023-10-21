"Ortadoğu'da Washington'un katılımıyla yapılan bütün görüşme süreçleri yozlaşıp kurguya dönüşür ve ölüme mahkûmdur."
Bu cümle Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı D. Medvedev'in 19 Ekim gece yarısı yayınlanan makalesinden...
Sonu şöyle geliyor: "Şu anda kimin ne konuştuğunun hiçbir önemi yok. Önemli olan ne yaptıkları... Dosdoğru söyleyeyim, bir Filistin devleti için başarı umudu hayaletten farksız."
***
Haber kanallarımız günlerdir Tel Aviv ve Kudüs'ten
yayın yapıyorlar.
Çünkü canlı yayın ekiplerinin Gazze'ye girme şansları sıfır...
Bu durumda "Haber, haberdir" deyip geçerseniz, yanılırsınız.
Artık İsrail'de yaşayan bir yabancı gibi
izliyoruz olup bitenleri...
Gazze'den atılan üç beş roketin Demir Kubbe tarafından yok edilişini "savaş" sanıyoruz. Üç beş İsraillinin paniğini izliyor ama Gazzelilerin çilesine şahit olmakta zorlanıyoruz.
Canlı yayın muhabirleri bu çerçeveyi kırmak için bize sözlü olarak Gazze'de yaşananları anlatmak için çırpınıyorlar; onlardan razıyız, ayaklarına taş değmesin...
Fakat çevremde görüyorum; zihinler farkına bile varmadan "kameraların durduğu yer"
in etkisine göre şekilleniyor.
Bu ciddi bir sıkıntı.
O halde TV'leri izlerken bir yandan da sosyal medyadan Filistin hesaplarını takip etmeli, Gazze'den internet açıldığı zamanlarda gelen görüntüleri dikkatle izlemeliyiz.
***
Gazze için sürekli "dev bir açık hava hapishanesi"
tabirini kullanıyoruz.
Oysa bu tabir bile anlamını kaybetmekte...
Çünkü İsrail, Gazze'yi dev bir toplu mezara dönüştürüyor.
Sanırım konuşurken kullandığımız kimi kalıpları gözden geçirmek zorundayız.
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Oğlunun pedofil dediği, demans özellikleri gösteren, ayakta bile durmakta zorluk çeken Biden'ın ağzına baktı dünya...
Çok fena bir şey bu!
ABD Başkanı'nın konuşmasının içeriğinden çok esas önemli sözü konuşmasını sunuş biçimindeydi. "Küresel bir dönüm noktasındayız"
dedi Biden.
ABD, uzun bir süredir bu işi kurgulamanın
peşindeydi...
Çünkü kendi içerisindeki kargaşayı da bu yolla yatıştırabileceğini düşünüyor...
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Bu notları yazmak için mahalleye indim.
Her sohbet ortamında iki ana başlık
dikkat çekiyor.
Bir,
Filistinlilerin çilesi bitecek mi?
Nasıl?
İki,
emekliler arasında ayrıma herkes karşı; her emekliye ek ödeme yapılsın isteniyor.