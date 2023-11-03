Kelimelerle yener, kelimelerle yeniliriz...

Kelimeler canımıza okur, kelimeler can verir...

Bir silaha dönüştükleri, en zayıf yerimizden vurdukları çok olur.

"Yıpranmış kelimelerin verdiği güven" diyor ya şair, en tehlikelisidir.

Kavramlar, terimler hele...

Nasıl da kandırırlar!

Bir hainin eline geçmeye görsünler...

Uyanık olmazsak, upuzun bir uykuya yatırır, uyuturlar.

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Yirmi küsur gündür Batı'nın pek ünlü haber kuruluşları için Gazze'devar; fakatyok!Koskoca BBC mesela hiç utanıp sıkılmadan şöyle veriyor haberi:Öldü, diyor.ymış...Öyle kendi kendine sanki...Uyuşuk medya takipçisi bir süre sonra bebeklerin fosforla yanmış bedenlerini zihninden silip atıyor; ağır bombardıman altında yıkılan binalara bir deprem izliyormuş gibi bakmaya başlıyor...

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Dünya savaş halinde...O haldelara da dikkat etmek gerek.Dünçok net biçimde vurguladı: Bizim medya kuruluşları da dünyaya uydu, sürekli IDF (Israel Defence Force), yaniterimini kullanmaya başladı.Ne oluyoruz yahu?Bildiğimiz İsrail Ordusu işte!Daha kuruluşundaordularına "savunma kuvvetleri" demişadamlar... Sanırsınız ki, bütün işleri meşrumüdafaa...

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Neyse ki...teriminin ardındaki hainliğe uyandık.Daha düne kadar her yer bu terimle doluydu.Şimdi nihayet bu insanların sivil olmadıklarını; üstelik yaptıklarınınolduğunu biliyor herkes.

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Kelimelerin politikasına karşı uyanık olmaksa mesele...

Sırf bunun için bile Gazze direnişine minnet borçluyuz.

Lakin bu kadarla kalmamalıyız; radarlarımızı hayatımıza da çevirmeliyiz; iş güç dünyasındaki terimlere ve hatta aşk meşk dünyasındaki lacivert kavramlara karşı da uyanık olmanın zamanıdır...

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NOT DEFTERİ



Modernleştirilmiş, beni korkutan bir kelime bu. Aklıma estetik cerrahiyi getiriyor; hani şu gerçek yaşlılar olup da sahte gençlere dönüşen ve hepsi de birbirine benzeyenleri... (J. L. FOURNIER / Kuzeyli Annem)