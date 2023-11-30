Bugünler ne zaman başladı?

Cevap açık: Yuvarlak hesap 140 yıl kadar önce...

Ancak zamanı Birinci Dünya Savaşı hesaplaşmasına, Sovyet Devrimi'ne, ABD'nin alttan alta dünyaya ağırlık koyduğu yıllara çekmek yeterli...

***

iki farklı yönde hareket etmiştir:Birincisi...İkincisi ise bilenlerin ancak fısıldayarak dile getirdikleri bir gerçektir.Dünyayı Davut ve Süleyman'ın adil yönetimine kavuşturma ideali; enternasyonal sosyalizm...

***

Ne diyorsun sen Haşmet Abi?vurgulamak istiyorum...1917 Rusya'sında hem Şubat, hem de Ekim devrimlerinde hâkim unsur işçi sınıfı falan değildi elbette. (Olmayan proletarya nasıl devrim yapsın?)bürokratlar, küçük burjuvalar vedı...

***

Biraz bilenler, diyecekler ki, "Ha evet, sonradan Stalin tarafından tasfiye edilen Kızılordu kurucusu ve başkomutanı, Yahudi'ydi."Hep o kadar bilinir, o kadarı söylenir.Oysa...1917'de dört büyük parti var Rusya'da; biri "Yahudi Emek Federasyonu." Onu çıkartın, geri kalan üç büyük partinin (Sosyalist Devrimciler, Bolşevikler, Menşevikler)En etkili oldukları parti de Lenin'in Bolşevik partisidir.Konuşulur mu bu? Konuşulmaz.

***

Tabloyu somutlaştırmak için, dönemin önemli Amerikalı gazetecilerinden Robert Wilson'ın bir kaydını aktarayım...1918'de...ve çoğunluğu da devrimden sonra ABD'den dönen aydınlardı...Bu öyle bir tabloydu ki,"Yahudiler, devasa bir ülkenin hamisi haline geldiler" demişti.

***

Malum, konuşulmayanları konuşmaya başlayınca kadrajdaki portreler bir anda değişir.

Stalin mesela...

Bugün dönüp baktığınızda onun hakkında yazılıp çizilen "lanetlemeler" külliyatını asla aşamazsınız.

Eh, halkına karşı zorbalıklarıyla bunu hak etmiştir de...

Ama Sovyetler'i "millileştiren" Stalin'in tasfiyelerinin karakterinden hiç söz edilmez.

Sizce niye?

***



NOT DEFTERİ

Elli yaşımızı geçtikten sonra kendimizi hain ve karaktersiz bulmaya başlarız. (THOMAS BERNHARD / Bitik Adam)