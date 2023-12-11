Basbayağı bildiğimiz ve hissettiğimiz şeyleri, öyle bir şey yokmuş gibi yapmaktan vazgeçmemiz gerekiyor...
İsrail'in zalimliğini biliyorduk...
Hegemonların bir nevi "Büyük İsrail" olduklarını hissediyorduk.
Yüzleşme anını erteliyorduk sadece...
Dünya bu berbat haliyle de olsa arıza çıkarmadan devam etsin diye; "dükkan dönsün" diye belki...
Ara ara da "yok canım, kötülük ve zulüm bu kadar da serbest hareket edemez artık " saflığıyla belki...
Ama o "saat" geldi çattı işte!
Gazze zihinlerin üzerinden çekip alıyor aldatan örtüyü...
***2023 Mart ayında Uluslararası Ceza Mahkemesi Rusya Devlet Başkanı için "yakalama kararı" çıkarmıştı.
***Putin'e hemen yakalama kararı çıkartan Batı, her saat içinde 10 çocuğun canına kıyan İsrail için neden kılını kıpırdatmıyor?
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Olup bitenlerin henüz tartışmaya başlamadığımız daha kritik bir yüzü de var.
ABD ve İsrail eliyle popüler kültürün içine "ölüm kültü" enjekte edilmeye başlandı.
Dikkat ediniz...
İsrail'in zulmü her gün daha da "teşhirci" bir nitelik kazanıyor.
İnsan ister istemez soruyor...
Hedefleri aklımıza gelenlerden daha ötede mi?
Kitlesel yok etmeler sıradanlaştırılacak mı?
Üzerinde durmak zorundayız.
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NOT DEFTERİ
Çok yakın olduğumuz halde, herkes tamamen tek başına. Meğer hayat, ısrarlı bir yakınlaşma çabasından başka bir şey değilmiş.. (THOMAS BERNHARD / Sarsıntı)