Manyaklık bu...

Bu araştırmayı yapıp sonuçlarını ilan edenler psikiyatri kliniğine yatırılmalı, diyeceğim ama şunu da biliyorum.

Son yıllarda ne yapıp ettiler, bu manyaklığı "normal bilim" saydırdılar; bu tür araştırma sonuçlarını dört bir yana yaymayı da sıradan gazetecilik haline getirdiler...

Neymiş?

Birleşik Krallık Ekoloji Merkezi'nden Dr. Nicholas Cowan ve arkadaşları şunu saptamışlar: İnsan nefes alıp verdikçe atmosfere iki tehlikeli gaz salınıyormuş; metan ve nitröz oksit...

Malum, ikisi de güçlü "sera gazları"dır.

Sonuç?

Nefesimiz, gezegenimizin düşmanıymış...

***

Şaka gibi değil mi?Fosil yakıtlar, inekler, astım spreyleri vesaire derkenZatendeyiminin de anlamı kalmadı.Öyle denen ne varsa birkaç yıl içinde gerçek oldu.Şimdi birkaç yıldır dilimizin ucunda duran soruyu sormanın zamanıdır: İnsanın işini bitirmeye; nüfus azaltmaya hazırlık mı bütün bunlar?İneklerin yellenmesindeki metan gazını konuştuk konuştuk, ne oldu?İneksiz bir dünyaya kafamız çoktan yattı bile...Çünkü söyleniyoruz, kızıyoruz ama bir yandan da bu gidişata nasıl direneceğimizi bilemiyoruz.Ve yine itiraf edelim ki...

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Yazmıştım, hatırlarsınız...2024 Eylül ayı kritik.Birleşmiş Milletlerdüzenleyecek.Bu zirveden bir "acil durum" kararı çıkarmak istiyorlar.Ve buna bağlı olarak da (şimdi hakikaten nefesinizi tutun) uluslararasıiçin ilk adımı atmayı planlıyorlar.BM'nin bu zirve için hazırladığı raporda kullandığı ifade şöyle: "Gezegeni tehdit eden iklim sorununa karşı otomatik olarak müdahale edecek güçler..." Bu güçler zatenimha ederler mi?

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Yok artık!..

Çüş!..

Oha!..

Netflix dizisi mi bu?

Pes vallahi!

Gibi nidalar içimizi rahatlatamaz.

Pandemiyi yaşamış insanlarız, biliyoruz.

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NOT DEFTERİ

Hümanizma, dünyanın en namussuz sömürüsü olan burjuva sömürüsünü örtbas etmek için ileri sürülmüş bir duman perdesidir. Savunmak için bir neden bulamıyorum. (KEMAL TAHİR / Söyleşiler)