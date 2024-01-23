"Gazze'de çocuklar artık sadece bombalardan değil, açlıktan da ölüyorlar...
Her şey iki milyar Müslüman'ın gözleri önünde oluyor.
Kılımız kıpırdamıyor; aklımız başka şeylerle meşgul olmaya başladı bile...
Meğer ne çok şey yalanmış bu dünyada!"
***Geçen gün takip ettiğim sosyal medya hesaplarından birinde; kendi hâlinde bir yaşam süren ama insana ve dünyaya duyarlı bir anne böyle yazmıştı...
***Modern psikolojik harekât tanımına dair basit kılavuz kitaplarında bile şu cümlelere rastlarsınız:
***İsrail'in (ve hegemonların) Gazze saldırısı, aynı zamanda dünyanın bütün iyi insanlarının ve özellikle Müslümanların zihinlerine karşı açılmış çok stratejik hedeflere sahip psikolojik savaştır.
***İsrail açık ve vahşice, ABD ise yalandan üzülür gibi yaparak neyi hedefliyor sanıyorsunuz?
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Hayır!
Buna tek tek de olsa isyan etmeyi sürdürelim...
Hiç vazgeçmeden...
Sürekli bilincimizi bileyerek sürdürelim.
Ve yanacaksa yansın, bize sundukları gündelik hayat hazları ve liberal masal...
Elbet bir gün hep birlikte de kazanırız.
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NOT DEFTERİ
Acı çeken gövde mi, ruh mu? Bunu kesinlikle bilmek ne büyük mutlulukmuş! (KEMAL TAHİR / Esir Şehrin İnsanları)