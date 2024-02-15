Önce şunu söyleyeyim...

"Sade insan"ları, milletleri, coğrafyaları ciddiye alan herkesi yavaş yavaş politikadan tasfiye etmeye çalışacaklar...

Uzun yolun yarısını kat ettiler bile...

Politika bir "sahne" olsun, illüzyon gösterisi olsun, zihinleri dağıtan bir santrifüj işlevi görsün istiyorlar.

Önce bunu not edip esas konuya noktaya gelelim...

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Çocukken babasından fiziksel eziyet gören, futbolu ve müzisyenliği yarım bırakan, Katolik olarak yetiştiğini söyleyen ama sürekli Papa'ya küfreden bir adam...Önce ekonomi hocası olmuş, sonra TV'lere ekonomi yorumcusu diye çıkmaya başlamış...Hoplayıp zıplayarak yorum yapması dikkat çekmiş ve bir gün kendini politikacı olarak bulmuş.Lakaplarından biriduymuşsunuzdur.Nasılsa Arjantin size çok uzak geliyor diye aldırmıyorsunuz, biliyorum.Ama Milei'nin geçen hafta İsrail 'de ağlama duvarında ağlayarakdemesine;deyişine dedemektir.

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Gülüp geçerek hafife almak dedim ya... Mısır 'dadarbesi hepimize şok yaşatmıştı...Hatırlayın, öyle öfkelendik ki, Sisi'deki gevşekliği, bulaşık gülümsemesinin ardındakileri kavrayamadık.Kim getirdi onu oraya?Bugün ne durumda?Duruşu değişti mi?Bunların hepsini baştan ele almak gerekiyor.

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Şunu da hatırlayın...

Netanyahu'nun Gazze soykırımına başlarken kutsal kitapları Tanah'tan Yeşaya kehanetini dile getirmesine de şöyle bir baktık, geçtik...

Yeşaya'da "Her Şeye Egemen RAB'bin tasarısını kim boşa çıkarabilir? Kalkmış durumdaki elini kim indirebilir?" yazıyor.

Sonra konuşuyoruz; bir uzlaşma yolu yok mu; ateşkes olsa, barış olur mu, İsrail her uzlaşma teklifini reddediyor, neden?

Kabul edelim ki...

Konuşmadığımız, dert etmediğimiz, öğrenmeye yanaşmadığımız ne çok şey işte şimdi kapımızı zorluyor!

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NOT DEFTERİ

"Bizi anlasınlar!" diye bakıyoruz gözlerine... "Anlarlarsa, üstümüzden atarız bu yorgunluğu, güven gelir içimize belki..." diyoruz. (KEMAL TAHİR / Yorgun Savaşçı)