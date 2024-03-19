Anladık...
Önümüzdeki yıllar içinde Ortadoğu'nun şekli, şemaili, havası değişecek.
Ama nasıl?
İşte orası önemli...
Bütün ülkeler yeni yüzyılda "yenilenmek" istiyorlar.
Tamam da...
İsrail soykırımı bütün şiddetiyle sürerken nasıl olacak bu?
***
Bazı Ortadoğu ülkelerine dair haberlere bakınca göreceksiniz ki...
Havada dünyanın merkez ülkelerinden gelecek milyar dolarlar uçuşuyor...
Para eski hesapları kapatmaya, İsrail gerçeğini unutturup yola devam ettirmeye yeter mi?
Global finans sistemi böyle bir şey işte!
Gazze halkı Refah sınırına kadar sürülüp orada bile bombalanmıyormuş gibi durmaksızın para konuşuluyor...
Bu haberlere bakarken "Nasıl bir dünya bu?"
diye içinizden geçirmiyor
musunuz?
***
AB Komisyonu Başkanı ve Ukrayna savaşının şahin liderlerinden Ursula von der Leyen
, geçen gün "Kahire'de olmaktan memnuniyetini" gülücükler saçarak anlattı.
Yanında İtalya Başbakanı Meloni ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis de vardı.
Mısır'la ilişkilerini "stratejik ortaklık"
düzeyine yükselttiklerini açıkladılar.
İlk ağızda 7.5 milyar dolarlık yardım açıklandı.
Sisi rejimi, para ve silah almalara doyamıyor.
Sormayacak mıyız?
Böyle bir Mısır'ın mesela Filistinliler için AB'nin uygun görmeyeceği çözümler araması
mümkün mü?
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Bir de Suudi Arabistan
var tabii...
Kısa bir zaman dilimi içinde çok şey yapmayı istiyor Suudi yönetimi...
Her şeyden önce mevcut "Suudi tasavvuru"
nu ve sosyal hayatı değiştirmek
istiyor; düşünün, iş güzellik yarışmalarına
kadar uzadı...
Ve bölgede siyasi ve askeri kutup
olmak istiyor; o yüzden de dur durak bilmeden
silah alıyor.
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Körfez ülkelerine gelince...
Biz dâhil herkesin gözü onların üzerinde...
Şunu biliyoruz...
Körfez ülkeleri için Türkiye
artık görmezden gelinemeyecek bir ortak konumuna geldi.
Irak'tan geçen ve Körfez'e kadar uzanacak "Kalkınma Yolu"
hamlesi bu bakımdan çok önemli...
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Ancak bütün planların iki zayıf halkası var...
Çok şeyi değiştirecek ABD seçimleri ve açık bir yara olarak Gazze...
Şunu unutmamalı...
Bugünün yaralarını kapatmadan geleceğe uzanmak derme çatma sonuçlar üretir.
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NOT DEFTERİ
Bu fikirleri nasıl kovayım? Gölgenin üstüne toprak atmakla onu kapatabilir misin? Son attığın toprağın üstüne çıkmaz mı gölge? (NECİP FAZIL KISAKÜREK / Hikâyelerim)