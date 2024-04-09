"Uygarlığımız artık yol açtığı problemleri çözemiyor..."

Fizikçi Ye Wenjie'nin ağzından dökülen bu söz şu sıralarda ortalığı kasıp kavuran "3 Cisim Problemi" adlı diziyi izlerken zihninizde sürekli çınlıyor...

Tespit doğru...

Peki dışarıdan müdahale dışında bir çözüm yok mu?

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"Dışarısı" neresi?Günümüz insanının aklına bu durumda hep uzay ve uzaylılar geliyor.Medya endüstrisi de bu düşünceyi kışkırtıyor.Dikkat edin!nin ilahi özelliği sonlandırılmak isteniyor; yerini uzaydan gelmesi beklenentasavvuru alıyor...Bilimkurgu hikâyeleri, filmleri, dizileri hep bu çizginin üzerinde inşa ediliyor...

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Geçen akşam bitirdim diziyi...İzlenmeli mi? Kesinlikle.Fizikteki "3 Cisim Problemi"ne takılmalı mı?Hayır!O işin "bilim" süsü..."Uzaydan gelip dünyaya müdahale edecek yabancılar" fikrinin ele alınışına dikkat etmek üzere izlenmeli...Önümüzdeki günlerde "uzaylılar" konusunun iyice ısıtılacağından emin olabilirsiniz...Zihinlerde şöyle bir soru da var elbette:

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Dizinin hikâyesi içinde bir yerde sarsıcı bir viraj var...

400 yıl uzaktan dünyaya doğru hızla gelmekte olan yüksek bilinç sahibi uygarlıkla dünyadaki işbirlikçilerinin ("inananları") arası bozuluyor.

Niye?

Fizikçi Ye Wenjie sorgusunda bu kopuşun nedenini şöyle açıklıyor: "Hakkımızdaki gerçeği öğrendiler. Yalan söylüyoruz, aldatıyoruz. İçimizde onların anlayamadıkları bir karanlık var. Bir arada yaşamak için tehlikeli varlıklarız."

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Bayram

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