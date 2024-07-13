Her haftaya bir yeni felaket tasarımı veya kehanet yetiştiren Youtube videolarını izliyor musunuz?
Gelecek beklentisini "kıyametçiliğe" çevirmiş Tiktok ya da Instagram videolarına bakıyor musunuz?
Başka videolar en fazla birkaç bin kişi tarafından izlenirken bunların izlenme oranları hızla yüz binleri buluyor...
Neden? Ne oldu da böyle olduk?
Zaman tükendi mi?
Bildiğimiz hayat tarzlarının sonlarına yaklaştığımızı mı seziyoruz?
Yoksa bu da bir tür "toplumsal sarhoşluk" yöntemi mi?
Korkuyla uyuşturuyorlar bizi belki de...
Ya da...
Bir kapının eşiğine geldik dayandık da, şimdilik kapının ardındakinin adını koyamıyor muyuz?
***Geçen yüzyılın büyük sosyologlarından Karl Manheim 1920'lerde şöyle yazmıştı: "Her yerde bir mesih bekleniyor.
***"Bu ceket bana çok yakıştı" der gibi, "Bu bluzla çok hoş oldum" diye düşünür gibi... "Bu yalan bende şahane duruyor" tavrı!
***"Hayaller gerçek oldu" diye bir deyim vardı, çok tutulurdu. Şimdi kimseden duymuyorum. Artık bütün hayaller yalan mı oluyor yoksa?
***Olimpiyatlara az kaldı...
***İsrail'in katıldığı bir olimpiyat, soykırımın üzerini örtecek.
***Zeytinyağını artık parfüm şişelerinde satsınlar....