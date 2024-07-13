Her haftaya bir yeni felaket tasarımı veya kehanet yetiştiren Youtube videolarını izliyor musunuz?

Gelecek beklentisini "kıyametçiliğe" çevirmiş Tiktok ya da Instagram videolarına bakıyor musunuz?

Başka videolar en fazla birkaç bin kişi tarafından izlenirken bunların izlenme oranları hızla yüz binleri buluyor...

Neden? Ne oldu da böyle olduk?

Zaman tükendi mi?

Bildiğimiz hayat tarzlarının sonlarına yaklaştığımızı mı seziyoruz?

Yoksa bu da bir tür "toplumsal sarhoşluk" yöntemi mi?

Korkuyla uyuşturuyorlar bizi belki de...

Ya da...

Bir kapının eşiğine geldik dayandık da, şimdilik kapının ardındakinin adını koyamıyor muyuz?

***

Geçen yüzyılın büyük sosyologlarından1920'lerde şöyle yazmıştı: "Her yerde bir mesih bekleniyor.İçimizde günümüztoplumunun tatmin edemeyeceği kadarbüyük özlemler yeşeriyor.."Manheim bunları yazdıktan birsüre sonra Weimar Cumhuriyeti yıkıldı.Naziler yükseldi. Dünya hızla savaş atmosferine girdi, sonrası malum...

***

"Bu ceket bana çok yakıştı" der gibi, "Bu bluzla çok hoş oldum" diye düşünür gibi...tavrı!

***

diye bir deyim vardı, çok tutulurdu. Şimdi kimseden duymuyorum.

***

Olimpiyatlara az kaldı...Yine o sahtenaraları atılacak; yinedeli gibi kendilerini zorlayarak birbiriyleyarışacak, kitleler de onları alkışlayacak...Seviyoruz cilalı yalanları...

***

Korkunç bir rezalet.Lakin Olimpiyat Komitesi'nde "numara" çok; Filistinli sporculara elemeleri geçemeseler bile olimpiyatlara katılacakları bildirildi...

***

Fiyat/performans uyumu açısından bakarsak, akla en uygun çözüm bu.Hakiki birNasıl ama, fena fikir mi?