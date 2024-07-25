Ben bu yazıyı yazarken İsrail'in olimpik milli futbol takımının Mali'yle yapacağı maça 5 saat vardı...

Paris Olimpiyatları'nın esas açılışı ise cuma günü...

Yapılan açıklamaya göre soykırımcı ülkenin cumhurbaşkanı da açılış törenine katılacak ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yanında boy gösterecek...

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Vicdanlı insanlar olarak başka bir dünya istiyoruz ya...Adalet olsun istiyoruz ya...Böyle olmaz!O yüzden işte!Hani şarkıdaki gibi...

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Başta ABD olmak üzere hegemon Batı'nın kurduğu, diye soruyorsanız...Büyük spor organizasyonları bu konudagibidir.Özgürlük veya demokrasi havucunu ciddiye alanları bir anda şapa oturtuverir.Çünkü tek tek insanlarda olduğu gibi...Devletler için de SİSTEMüzerinden çalışıyor;ına katılımcı bularak,tezgâhını yürütüyor.Zihinleri kendine bağımlı kılarak ayakta kalıyor.

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Düşünsenize...Gerekçe olarak da şunu diyorlar:"Rusya'nın geniş çaplı işgal girişimi ve Ukrayna'da savaşı devam ettirme iradesi nedeniyle..." Rus ve Belarus sporcularolarak yarışmalara katılabilecekler.Buna "tarafsız statü" diyorlar.Bir sporcuya "Sen olimpiyatlara katılma!" demek ne zordur, bilen bilir.

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Peki İsrail?

Gazze'de her 9 dakikada bir çocuk işgalci İsrail tarafından öldürülüyor.

Avrupa ülkelerinin sokaklarındaki "sade insan"dan başka "İsrail'in olimpiyatlarda ne işi var" diyen yok.

Bana sorarsanız, adını koyalım...

Şu Olimpiyat şampiyonu olmuş, bu gümüş madalya almış; hepsi hikâye!

Şimdiden Paris Olimpiyatları'nın en muzaffer yarışmacısı soykırımcı İsrail'dir.

Maalesef...

Doğruya doğru.

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NOT DEFTERİ

Dünyanın en berbat iki cümlesi "Seninle konuşmam gerek" ve "Seninle dost kalmak isterim"dir. En komiği de bunların her zaman tam zıddı netice vermesidir... (F. BEIGBEDER / Aşkın Ömrü Evde Uzar)