Ben bu yazıyı yazarken İsrail'in olimpik milli futbol takımının Mali'yle yapacağı maça 5 saat vardı...
Paris Olimpiyatları'nın esas açılışı ise cuma günü...
Yapılan açıklamaya göre soykırımcı ülkenin cumhurbaşkanı da açılış törenine katılacak ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yanında boy gösterecek...
***Vicdanlı insanlar olarak başka bir dünya istiyoruz ya...
***Başta ABD olmak üzere hegemon Batı'nın kurduğu sistem nasıl çalışıyor, diye soruyorsanız...
***Düşünsenize...
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Peki İsrail?
Gazze'de her 9 dakikada bir çocuk işgalci İsrail tarafından öldürülüyor.
Avrupa ülkelerinin sokaklarındaki "sade insan"dan başka "İsrail'in olimpiyatlarda ne işi var" diyen yok.
Bana sorarsanız, adını koyalım...
Şu Olimpiyat şampiyonu olmuş, bu gümüş madalya almış; hepsi hikâye!
Şimdiden Paris Olimpiyatları'nın en muzaffer yarışmacısı soykırımcı İsrail'dir.
Maalesef...
Doğruya doğru.
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NOT DEFTERİ
Dünyanın en berbat iki cümlesi "Seninle konuşmam gerek" ve "Seninle dost kalmak isterim"dir. En komiği de bunların her zaman tam zıddı netice vermesidir... (F. BEIGBEDER / Aşkın Ömrü Evde Uzar)