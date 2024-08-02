Yeni bir dünya düzenine geçmek için...

Tarihle sabittir; daima büyük bir savaşa ihtiyaç duyulur.

Şimdi de o kavşaktayız.

Neoliberal enkazı kaldırıp yeni bir sisteme geçilecek, kaçış yok.

Ancak görünen o ki...

Anglosakson hegemonyası bu kez yeryüzüne yayılmış çok sayıdaki sıcak çatışmanın atmosferini tercih edecek.

***

Lafımı dolandırmadan söyleyeceğim...Hatırlayın, Yunanistan'la aramızın çok gerildiği bir anda Ankara'nın hamlesi ortamı yumuşatmıştı.Lakinbelli oluyor, hele bir turistik balayı sonlansın,anlayacağız.Esas tehdit ise Doğu'dan yaklaşıyor.Batı'nın hesaplarından birinin de yaklaşık 380 yıldır aynı sınırı koruduğumuzolduğunu unutmayalım.

***

Kuzeyimizde bir savaş var, malum.Bazı safların artık bitme aşamasına geldiğini iddia ettikleri bir savaş...Her yerde tasfiye edilen Nazizm neden Ukrayna şehirlerinde yeraltında beslenmeye devam edildi sanıyorsunuz?Batı büyük operasyonunu yaptı ve 2014'te Kiev'de gelecek projesini sahneye koydu:Bunun için Ukrayna bir intihar öznesi olarak seçildi.Öyle kolay kolay bitmez bu savaş...

***

İnelim güneye...Siz aklınızı 7 Ekim'e takabilirsiniz.Netanyahu Ocak 2023'te kendi meclisinde şöyle demişti: "Yahudi halkının, İsrail topraklarının tüm bölgeleri üzerinde münhasır ve tartışılmaz bir hakkı vardır. Hükümetimiz her yerde yeni yerleşimleri geliştirecektir."Bu sözlerin militer tercümesi açıktır: "Sınırlarımızın her yerinde savaş olacak."

***

Yerim yetmiyor...

İleride diğer muhtemel savaşlar üzerine yazacağım.

Şunu vurgulayayım sadece...

Hayır, Çin-ABD çatışması medyatik bir rüzgârdır!

Çin muhtemelen Hindistan'la ya da Rusya'yla çatıştırılacaktır.

***



NOT DEFTERİ

Giderek hangisine daha bağımlı olduğum konusunda şüpheye düşüyorum; umuda mı, yoksa Xanax'a mı? (C. PALAHNIUK / Lanetli)