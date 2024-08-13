Şaşırmış gibi yapmayacağım...
Ne oluyoruz yahu, diye sormayacağım...
"Komplo teorileri bunlar" demeyeceğim; 2018'den beri bu bakışı terk ettim; çünkü biliyorum, ne kadar komplo teorisi, o kadar gerçeğe açılan yol...
Baksanıza...
Dünya The Economist dergisinin kapağı olup çıktı.
Saklanan ne varsa, artık arsızca sergileniyor; ifşa ediliyor...
Ezoterik işaretleşmelerin gizemli örtüsü kaldırılıyor, nerdeyse göze sokuluyor artık!
***Rusya, Ukrayna saldırısı sonucunda Zaporijiya Nükleer Santrali'nde yangın çıktığını açıkladı...
***Akla neler geliyor...
***Çok mu gizemli oldu, gizemsiz alana geçelim...
***
Bir dakika, bir dakika!
Şu an olimpiyatların kapanış töreni gözüme takılıverdi...
Hiç durmuyor adamlar yahu...
Kapanış törenini de pagan inançlar, gizemli işaretler gösterisine çeviriverdiler.
Umarım, orjinali Louvre müzesinde bulunan Semadirek Kanatlı Zafer Tanrıçası heykelinin göğe yükseltilmesi sadece turistik ve artistik bir hesaba dayanıyordur.
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NOT DEFTERİ
Kulak yoluyla kaptığınız bir veba düşünün. Taşlar ve sopalar kemiklerinizi kırabilir ama artık kelimeler de sizi öldürebilir. (C. PALAHNIUK / Ninni)