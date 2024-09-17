Masmavi denize karşı kıyıya atılmış bir şezlong..

Boş...

Oturup keyif çatacak birini bekliyor...

Belli ki ortalarda öyle birisi yok...

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Sosyal medyada rastladığım bir fotoğraf bu...Üzerine de ""ne dair bir not düşülmüş...En başta "" yazıyor."Lüks" kavramı burada mecazen kullanılmış..." ve ancak belli kesimlerin elde edebileceği "" anlamında...Bakıyorum, bakıyorum...İçimden "diyorum; "

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Çok değil, 30 yıl kadar önceolmak istisnaydı.Şimdi sorsanız; herkesin kafası bulanır; yok canım, dersiniz; sağlıklı olmak çok zor; hep hastayız...

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Hatırlıyor musunuz?Medya ve sağlık endüstrisi el ele verdi, önce "teranesini yaydılar.Önceki yıl söylediğini ertesi yıl inkar eden hekimler ekranları doldurdu.Kafalara şu çakıldı:gidilebilir...O halde kendi halindeki yaşam sağlıksızdı...Hani neredeyse "" diyeceklerdi.

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Tam bu noktadatokatı yedi, kıçının üzerine oturdu işte!Üzerine kalp ve dolaşım hastalıkları istatistikleri ve "kanser canavarı" hakkında yayınlar geldiğinde, ayağa kalkacak hali kalmamıştı...Derken pandemi veeklendi...Biraz toparlanınca da kendimizi polikliniklerin bekleme salonunda bulmaya başladık.

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Lakin endüstri böyle düşünmemizi istiyor.Akrabalarıma bakıyorum...Lükse ulaşacak kadar seçkin ve zengin olmadıklarına göre herhalde "" kararına varmışlar.Sağlık sigortaları kadar hükümleri geçiyor.Hatta hastalıklarına tutkuyla bağlılar.

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Bunları konuşuyor muyuz hiç?

Nerde!

Cısss...

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NOT DEFTERİ

İçinin sessizliği senin servetindir, onu kaybetme de neyi kaybedersen kaybet, zaten başka kayıp da yoktur. (ŞULE GÜRBÜZ / Kıyamet Emeklisi)