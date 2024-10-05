Bazen insan gülünmeyecek şeylere gülüyor; elimizde değil.

Kamala Harris demiş ki, "İran, Ortadoğu'da istikrarı bozuyor." Âlemi kör sanan sersemlik bu olsa gerek.

Şaka gibi ama ciddi...

Sonra içimizden boş yere mırıldanıp duralım, neye yarar?

İstikrar ha!

Osmanlı gittiğinden beri istikrar mı kalmış orada?

ABD, İngiltere, İsrail istikrar istiyormuş da bir tek İran mı bozuyormuş?

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Küresel oligarşi bu yolla kitlelere, "Aldırmayın, aslında onlar yönetmiyor; siz sisteme biat edin, gerisine karışmayın" diyor.On sene, on beş sene daha...Demokrasinin can suyunun kurutulmasına kadar böyle sürer...Medya dünyayı anlamak ve anlatmak için bu saçma politikacılar yerineodaklansa çok daha doğru olur.

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Youtube'a Türkiye'de 50 milyon insan ulaşıyormuş...Şu kesin...Beğenin, beğenmeyin...Tabii bundan bizim geleneksel ana akım medyamızın pek haberi yok!

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Çok tatsız, çok rahatsız ediciler...Burası tamam!Lakin bazen klinik psikologların, psikoterapistlerin bu konuda internet ortamına aktardıkları açıklama çabaları da çok yetersiz...Hele "Önemli olan şikâyet alanından çıkıp çözüm alanına geçmeniz" gibi tavsiyeler var ki, yazanlar yazdıklarına gerçekten inanıyorlar mı acaba?Problem başka yerde...İnsanlar toplu birarıyor.

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Tamam!Peki "Kimlere hangi konularda şikâyet ediyorsunuz? Bunları bir düşünün.Örneğin, işinizle ilgili yetiştiremediğiniz bir konuyu eşinize yakınmanız size bir fayda sağlamaz" diyen psikoterapist de gördüm.İş hallolur.Ama eşi bilsin, ilgi göstersin, azıcık birlikte dertlenilsin istiyor o kişi.

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Zekâyı marifet bildiniz, yanıldınız.Oysa