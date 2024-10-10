Hiçbir şey 7 Ekim 2023'te başlamadı...

7 Ekim Aksa Tufanı hareketinin İsrail zulmünün tetikçisi olduğunu söylemek sahtekârlık ve alçaklıktır.

İşgal ve katliamlar 77 yıldır sürüyor.

Gençliğimde hasretini çektiğim bu şuura nihayet ulaşılmış olması beni memnun ediyor.

Şuur bir yandan acıyı keskinleştirir ama öte yandan da ağır ağır merhem olur...

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İki gündür bütün medyada geçen 77 zulüm yılı konu ediliyor.Yüzde yüz doğru bir başlangıç...Sorunu üreten İsrail'indir.Dolayısıyla adı da " Filistin sorunu " değil,dur.Olup bitenlerde payımız nedir?Onu da bilelim artık...

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'da dönemin ilk Dışişleri Bakanışöyle demişti:Otuz devlet çok mu fazlaydı?Hayır!Cevap: Çok yakında müttefikimiz olacak devletler ve Anglosakson hegemonyası İsrail'i kurdurmuş ve bizim de tanımamızı istiyordu.Asılbuydu!Truman doktrininin "emri"ydi bu ve uyduk...1948'de kurulan İsrail'i, Sadak'ın demecinden bir ay sonra, yani Mart 1949'da tanıdık.

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O dönemin gelişmelerini ele alan akademik makaleleri açın; hemen hepsinde şöyle bir cümleye rastlayacaksınız: Türkiye , Batı'nın desteğini sağlayamadığı 1945-1947 arası dönemde İsrail devletinin kurulma çabalarına soğuk bakmıştır."Sonra?Sovyetler'in kuzeyden yaptığı basınca karşıve bir yıl sonra da İsrail kurulur.Yani bizim İsrail'i tanıyışımızdan çok kısa süre sonrası...Gelişmeleri bilen Türkiye,İsrail'i tanımıştır.

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Bu konuya zaman zaman döneceğim...

Çünkü o günlere yakından bakmak bize çok şey öğretecek...

Ve unutmayın!

Hegemonlarla ilişkiler hassas işlerdir.

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NOT DEFTERİ

Savaş alanına ilk gelip doğru zamanı bekleyen dinç kalır...

Sonradan gelen ve gelir gelmez savaşa girense, erkenden tükenir. (SUN Zİ / Savaş Sanatı)