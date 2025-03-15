Güzel görünmek, güzel göstermek üzerine kurulu bir hayat yaşıyoruz.
Sosyal medyanın devreye girmesiyle her şey "görüntü" oldu.
Hele kendi gözümüze güzel ve çekici görünmenin nasıl aldatıcı olduğunu unuttuk gitti...
"Ne yapıyorum ben, yaptıklarım hangi kapıya çıkıyor, doğruya mı?" diye soran kaç kişi var?
Aklıma her seferinde şu ayet geliyor: "Yaptığı kötü işleri kendisine yakıştıran ve onu güzel gören kimseye ne demeli?
Allah, hak edeni saptırır, hak edeni de doğru yola iletir. Dolayısıyla onlar için üzülüp kendini harap etme. Allah, onların yapmakta olduklarını en iyi bilendir." (Fatır / 8. Ayet)
***
Sosyal medya tuhaf tiplerin tuhaf tavsiyeleriyle
dolup taşıyor.
Hepsi de çok ilgi görüyor, hepsi de yüksek beğeni topluyor.
Hepsinin numarası hayat gailesi içinde zihni bulanmış "sade insan"ları korkutmak!
Doz sürekli yükseltiliyor, takipçiler "korku"ya bağımlı hâle geliyor.
En son böyle tiplerden biri, "Kalabalık yerlerde bulunmayın, toplu taşıma kullanmayın, ruhlarınız etkileşime geçiyor ve kirleniyor"
diyordu.
"Toplu taşıma kullanmayın" demek ne yahu?
Peki ne yapsın insanlar?
Deliler asla bu kadar acımasız olamazlar.
Bu tipler neyin nesi?
***
Çok sayıda sevdiğim öğretmen ahbabım var.
Sosyal sağlıktan bahsettiğim yazımda sormuştum hani, toplumda giderek artan şiddet sarmalına okullarda bir çare bulabilir miyiz
, diye...
Saçma sapan dersleri çıkartıp asıl bu konuya mı eğilsek, diye sormuştum...
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni bir dostum, "Okulu açık hapishane gibi gören, orada zorla tutulduğu duygusunu taşıyan çocukların sayısı gün geçtikçe artıyor, onlara gerçekten bir değer aktarmak nasıl zor, bir bilsen"
diye yakındı.
Bir başka öğretmen, "Çocukların evlerinde şiddet kol geziyor, okulda onlara şiddetten uzak durmayı öğretmek mümkün mü?" diye sordu?
Sustum!
Ne söyleyebilirim ki?
***
Bazı konuşmalara istemeden de olsa şahit oluyorum...
Saatlerce o sağlıklı bu sağlıksız diye konuşan insanlar var; sağlık aşağı, sağlık yukarı...
Sentetik, bitkisel, organik sağlık mucizeleri(!) havada uçuşuyor.
Şaşırıyorum...
Sağlığımıza önem ve değer vermeye mecburuz, tamam!
Fakat sağlığa tapınmak
nedir kardeşim?
Sağlık tapınağının rahipleri
bu hâlinize bakıp ellerini ovuşturuyorlar...