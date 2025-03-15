Güzel görünmek, güzel göstermek üzerine kurulu bir hayat yaşıyoruz.

Sosyal medyanın devreye girmesiyle her şey "görüntü" oldu.

Hele kendi gözümüze güzel ve çekici görünmenin nasıl aldatıcı olduğunu unuttuk gitti...

"Ne yapıyorum ben, yaptıklarım hangi kapıya çıkıyor, doğruya mı?" diye soran kaç kişi var?

Aklıma her seferinde şu ayet geliyor: "Yaptığı kötü işleri kendisine yakıştıran ve onu güzel gören kimseye ne demeli?

Allah, hak edeni saptırır, hak edeni de doğru yola iletir. Dolayısıyla onlar için üzülüp kendini harap etme. Allah, onların yapmakta olduklarını en iyi bilendir." (Fatır / 8. Ayet)

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Sosyal medyadolup taşıyor.Hepsi de çok ilgi görüyor, hepsi de yüksek beğeni topluyor.Doz sürekli yükseltiliyor, takipçiler "korku"ya bağımlı hâle geliyor.En son böyle tiplerden biri,diyordu."Toplu taşıma kullanmayın" demek ne yahu?Peki ne yapsın insanlar?Deliler asla bu kadar acımasız olamazlar.Bu tipler neyin nesi?

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Çok sayıda sevdiğim öğretmen ahbabım var.Sosyal sağlıktan bahsettiğim yazımda sormuştum hani,, diye...Saçma sapan dersleri çıkartıp asıl bu konuya mı eğilsek, diye sormuştum...Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni bir dostum,diye yakındı.Bir başka öğretmen, "Çocukların evlerinde şiddet kol geziyor, okulda onlara şiddetten uzak durmayı öğretmek mümkün mü?" diye sordu?Sustum!Ne söyleyebilirim ki?

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Bazı konuşmalara istemeden de olsa şahit oluyorum...Saatlerce o sağlıklı bu sağlıksız diye konuşan insanlar var; sağlık aşağı, sağlık yukarı...Şaşırıyorum...Sağlığımıza önem ve değer vermeye mecburuz, tamam!Fakatnedir kardeşim?bu hâlinize bakıp ellerini ovuşturuyorlar...