"Üniversite eğitimi kariyer basamağının başlangıcıdır. Doğru seçimler yapabilmek için gelecek 60 yılı planlayabilmek gerekiyor..." Şaka mı?
Şaka olması gerek ama değil...
Düşünebiliyor musunuz; bu satırlar bir profesyonel kariyer danışmanının sayfasından...
Yahu 6 yıl sonrasını hesap edebilmek güçleşti, ne diyorsun sen?
En sağlam şirketler bile "6 ay sonrasını görelim, yeter!" havasındalar artık.
Gençler nasıl 60 yıl sonrasını planlasınlar?
***Bir de diyorlar ki...
***Üniversite öğrencileri geleceklerini planlayacaklarmış...
***
Yakın çevremde bir sürü üniversite son sınıf mezunu genç var...
Son sınıf onlar için şu anlama geliyor: "Anne babamı ve kendimi doğru bir şey yaptığıma dair kandırma süresi doldu, şimdi gerçeklerin zamanı..." Biliyorlar yani...
Dişe dokunur kıvamdaki altı, yedi üniversiteden mezun olmayacaklarına göre hayallerinin yerini uzun bir süre hayal kırıklıkları alacak...
Olsun!
Daha iyi ve daha doğru olanın yolu ancak bu gerçekle hesaplaştıktan sonra açılacak...
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NOT DEFTERİ
Herkes kendinden çok şey umar, herkes kendinin hayal kırıklığıdır. (ŞULE GÜRBÜZ / Zamanın Farkında)