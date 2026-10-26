İstiyorlar, çok istiyorlar, ihtiyaçları var...

Ama tam olarak cesaret edemiyorlar...

Neden bahsediyorum?

Bir büyük dünya savaşından...

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Şimdilikidare edecekler...Birini bitirseler, ötekini başlatacaklar...Veyeryüzüne iyiden iyiye yayacaklar...

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Neden ihtiyaç duyuyorlar buna?Geçmişteki iki dünya savaşının sonrasına veyeter!

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Birinci dünya savaşıyla Osmanlı devleti dahil tarihe karışan devletler, ülkeler, coğrafi hakimiyetleri biliyorsunuz...Peki hangi yeni devletler kuruldu?Sadece Avrupa'da şunlar:(Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı adı altında),...Kuzey Avrupa'dan Asya'ya uzanan çok geniş topraklardaBölgemizde kurulan devletlere gelince......

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İkinci Dünya Savaşı sonrası mı?Say say bitmez...Bir de sömürge rejimlerinin sona erip devletleşen ülkeler var tabii;Ama ikinci dünya savaşı sonrasının temel farkı iki süper gücün ortaya çıkışıydı elbette...

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Bunun bir de ekonomik yönü var...Asıl olan o...İkinci dünya savaşının hemen sonrası global ekonominin en parlak büyüme safhasıdır...Global para piyasası ABD dolarına endekslenmiştir. (Bretton Woods Sistemi, 1944)Dahası...Savaş geçmişi yıkıp yeniyi inşa etmese bütün bunlar olur muydu? Hayır!

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Kapitalist sistem radikal bir sarsıntıya İHTİYAÇ duyuyor.

Küresel hükümranlar ne zaman insanlığa acımış ki...

Fakat bu sefer cesaretlerini toplayamıyorlar...

İçine girdiğimiz geçiş döneminin karakteri bu...

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NOT DEFTERİ

Güz kımıldamak istemiyor, tüm mevsimler güz. Global güz... Yolculuk da hüznü tedavi etmiyor. Başka bir şey aramak lazım. En hüzünlü yer, dünyanın ta kendisi. (G. GOSPODINOV / Zaman Sığınağı)