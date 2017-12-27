İnanılır gibi değil ama bunların gerçek olduğu her geçen gün doğrulanıyor. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan'ı ziyaret etmesine Suudi Arabistanlı bazı ileri gidenlerin öfkelendiğine dair haberler yoğunlaşmakta. Özellikle açgözlü veliaht prensin kendisini Amerika'nın ve İsrail'in sözcüsü zannederek yaptığı açıklamalar ise, şaşırtıcı noktalarda...

Keşke S. Arabistan'da bir akil adam çıkabilseydi ve özgürce konuşabilseydi. Deseydi ki...



Bir acı tablo

- Petrolden gelen inanılmaz serveti çarçur ettik. Sayıları bilinmeyen Suudi ailesinin fertlerine yatlar, uçaklar, Londra'da Paris'te saraylar alındı. Devletin bütçesini iyi yönetemediğimiz için, sonunda iflas ettik. Ama bu sırada bile Trump'ı mutlu kılmak için Amerika'ya yüzlerce milyar dolarlık silah sipariş ettik. Ve arkasından da hepsi birbirleri ile akraba olan Suudi milyarderleri bir otele tıkayıp, ellerinden banka hesaplarını da zorla aldık. Şimdi de kendimizi Ortadoğu'da ABD'nin ve İsrail'in çıkarlarının bekçisi olarak görüyoruz.

Bu akil Suudi vatandaşı daha sonra şu uyarılarda bulunsaydı çok iyi olurdu...



Akıllı olsaydık

- Kadınlara otomobil kullanma özgürlüğü tanımak gibi anlamsız kararları ılımlı İslam şeklinde yorumlamak sadece saçmalıktır. Sağa sola saçtığımız milyarlarca doların bir bölümünü Afrika'nın yoksul ülkelerini kalkındırmaya ve İsrail baskısı altında ezilen esir Filistin halkının refahına harcasaydık, bir ölçüye kadar affedilebilirdik. Ama hem bunları yapmadık hem de, Körfez'i bunalıma sürüklemek için Katar'a ambargo uygulamaya çalışıyoruz. Yeni Veliahdın sınırsız hırsları, bizim içimizi de karıştırıyor. Bu gidişin sonu iyi olamaz. Sonunda biz de perişan ettiğimiz Yemen'e ya da Suriye'ye benzeyebiliriz.



Sonu belli değil

Evet... Yaşadığımız dönemde dünya konjonktürünün ne ölçüde değiştiğinin farkında olmayan ülkelerden biri de S. Arabistan'dır. Ekonomisi ve bağımsızlığı petrol fiyatlarının inişine ve çıkışına bağlı olan bu ülke sonunda ABD yapımı büyük bir silah stoku ile baş başa kalabilir. Keşke akıllansalar ve uyduları olan Körfez emirliklerini da akla davet edebilseler.