Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün nereden aday olacağı yolundaki köpürtmeler sonunda CHP'lilerin de ağızlarının tadını kaçırmış. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Twitter'dan yaptığı açıklamaya baksanıza:

"Bu kadar spekülasyon canımıza tak etti. Bütün amaç bizim içimizde bir tartışma yaratıp moralimizi düşürmek CHP'nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak da."



Feto aday olsun

Benim CHP'lilere önerim şu... Artık Abdullah Gül'den vazgeçtiklerine göre, yeni Cumhurbaşkanı adayı olarak Fetullah Gülen'in adını öne sürsünler. Böylece erken veya baskın seçime karşı Abdullah Gül'ün adını sürerek kurdukları oyun bozulmuş olsa da, Fetullah Gülen'in adıyla bu oyun yeniden kurulabilir. Bu oyun da bozulursa, bu defa Abdullah Öcalan'la veya Murat Karayılan'la oyuna devam edilebilir.



Meğer algı operasyonuymuş

Açıkçası bu CHP yöneticilerinin kararlar alırken neleri hesapladıklarını anlamak mümkün değil... Abdullah Gül'ün CHP'den Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini sanki AK Partililer mi ileri sürdüler?

Baksanıza, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da "CHP'nin gündeminde Abdullah Gül gibi bir tartışma yoktur, kendisi adayımız da değildir.

CHP'ye yönelik günlerdir algı operasyonu sürdürenlere duyurulur" demiş. Kısacası, aklı Yörük çadırında kalan Kemal Kılıçdaroğlu, bazı konuların tadını kaçıran kararlar almakta.



Temel gibiler

Abdullah Gül'e ilişkin köpürtmeleri izlerken yine o fıkrayı hatırladım... Temel bir eve yemeğe davetliymiş. Yemekten sonra taze incir ikram etmişler. Temel hayatında ilk defa gördüğü bu meyveyi çok sevmiş ama bu meyvenin adını sormaya utanmış. Bir yıl sonra Temel'i aynı eve yine yemeğe davet etmişler. Yemek bitince Temel "Bana geçen yıl ikram ettiğiniz o meyveden yine verir misiniz" demiş. Davet sahibi o meyvenin adını sorunca Temel "Adını bilmiyorum ama dışı mor kahverengiydi, içi de beyazdı ve minik çekirdekleri vardı" diye tarif etmiş taze inciri...



Tadını kaçırmak

Davet sahibi bu tarifi duyunca "Herhalde Temel Bey'e patlıcan ikram etmişiz" diye düşünmüş, mutfaktan patlıcan getirtmiş. Temel patlıcanı ısırdıktan sonra yüzünü buruşturmuş ve ev sahibini "Siz bunu hem uzatmışsınız, hem de tadını kaçırmışsınız" diyerek azarlamış.